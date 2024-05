– Nagy körzetről s nagy tervekről kellett szólnom, amikor belevágtunk a munkába a ciklus elején. Majd jött a világjárvány, szinte teljesen leállt az élet, a nem várt körülmények kettévágták a fejlesztések lehetőségét. Nehéz időszak volt anyagilag is, ahogyan később az energiaválság. Viszont adódott egy hatalmas előnyünk, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program, mely a figyelem mellett anyagi forrásokat is irányított Veszprémbe, például a Kormány Modern városok programjának ötmilliárd forintos útfelújítási forráscsomagját, melynek nagy nyertese volt a választókörzetem. Amit vállaltunk, majdnem mind megvalósult. A Szent István völgyhíd, a közeli Völgyhíd tér, a Jókai, a Festő, a Kígyó utca felújítása, a Pápai út befejezése, és zajlik a Veszprémvölgyi utcában a munka. Szerettük volna megvalósítani a Kiskőrösi utca teljes rekonstrukcióját, sajnos ezt egyelőre keresztülhúzta az árrobbanás, ám dolgozunk a projekt felélesztésén. A közbeszerzés lezajlott, kiviteli tervekkel rendelkezünk, ha a meglévő forrást sikerül kipótolni, elindulhat a megvalósítás – sorolja a képviselő.

Amit vállaltunk, majdnem mind megvalósult, de álmok mindig vannak, lesznek – mondja Halmay Gábor

Fotó: Benkő Péter/Napló

Kiemeli, igyekszik odafigyelni a lakossági igényekre forgalomtechnikai beavatkozásoknál, az észrevételeket továbbítja a szakembereknek. Példaként említi a Lázár utca egyirányúsítását, behajtási korlátozásokat a lakók érdekében, ezek többnyire elérték a kívánt hatást. Hasonló beavatkozások történtek a Szél, az Endrődi és a Harmat utcában. – Akkor sikeresek ezek, ha a lakók érdeke találkozik a szakma által vázolt lehetőségekkel, ez legtöbbször összejön, bár vannak kivételek – mondja a képviselő.

Majd szó esik a Harmat utcai és az Endrődi utca 55. számú épület melletti parkoló és a meglévő járda közötti felújításról, s arról is, nemrég adták át az új lépcsőt az Endrődi-garázssor mellett. – Befejezésükön dolgozom, utóbbi helyen a meglévő járdaösszekötés még hiányzik, de látok reményt, hogy elkészül. Az Endrődi-lakótelepnél maradva, a járdafelújítást szeretném megvalósítani, jogos igényük ez az ott élőknek. Örömmel mondhatom, nem egy játszóteret megújítottunk, például a Veszprémvölgyben. Kisebb beavatkozások történtek az Endrődi-játszótéren, itt szeretnék további látványosabbakat, és Szél utcai római katolikus temető környékét tervezem parkolási, esztétikai szempontból rendezni. Megvalósult viszont a takácskerti focipálya rendbetétele, nemrég adtuk át. A körzetemben önkormányzati intézmények nincsenek, egyházi intézmények viszont igen, alapítványokon keresztül igyekeztem támogatni azokat. Körzetemen kívül esnek, de sikerült a Dózsa György Általános Iskolát, illetve a Vadvirág Óvoda jubileumi kiadványát támogatnom, ugyanitt elősegítettem pénzügyileg a kerítésfestést, ami most valósul meg. A Dózsavárosi Könyvtár is olyan intézmény, mellyel kapcsolatos döntéseket elvben támogattam. Megragadom a lehetőségeket a körzetemből kitekintve, hogy a közeli intézmények is részesülhessenek az anyagi támogatásból – mondja el a képviselő.

Nagy feladat volt a Szent István völgyhíd felújítása

Fotó: Benkő Péter/Napló

Halmay Gábor fontosnak tartja a közösségekkel, civil szervezetekkel, lakossággal való kapcsolattartást, számtalan fogadóórán, utcafórumon vitatták meg a kérdéseket, igyekezett minden lehetséges módon elérhető lenni.

– Konstruktív párbeszéd alakult ki a lakossággal, ez a sikeres munka kulcsa, úgy érzem, és érkeznek a vélemények, tervek, javaslatok. Fontos, hogy minden igényről tudjunk, minden problémát ismerjünk, csak így tudunk hathatósan intézkedni. Sokat járom a körzetemet, hogy észrevegyem a szükséges teendőket, de mindig a lakossági kéréseket helyezem előtérbe. A kampányidőszakban felkeresem választóimat, hogy aztán az újabb ötéves ciklusban nekik legyen majd lehetőségük megkeresni engem – teszi hozzá a 11-es választókerület jelenlegi önkormányzati képviselője.