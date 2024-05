A főhajtást most is a helyi áldozatokra emlékeztető mementónál, az Alsóvárosi köztemetőben lévő, Marton László Kossuth-díjas szobrászművész alkotta „Kezek” elnevezésű emlékoszlopnál tartották a civil társaság önkéntesei.

Az emlékezők nemzeti színű szalaggal átfont koszorút helyeztek el a magyar áldozatok emlékművénél Fotó: PVE

A megjelentek Arany János és Várnai Zseni poémáját hallgathatták meg. Kerecsényi Zoltán egyleti ügyvivő kiemelte, a második világháború halálos áldozatainak száma a becslések szerint elérte az 55 milliót. A világégés súlyos megpróbáltatásokat jelentett a pápaiaknak is. A katonák, a leventék és a légitámadások polgári áldozatai mellett a gettókba, illetve a koncentrációs táborokba hurcolt izraelita vallású és más személyek közül több mint kétezer ember veszítette el az életét. Sok pápai édesanya, feleség, gyermek gyászolta a Don mentén meghalt szeretteit is. Az ő dédapja is ott esett el, máig jeltelen sírban nyugszik – mondta el Kerecsényi Zoltán. 1945 tavaszán Pápán is romokon kezdődött el az új élet. Az újjáépítés során vagy közel nyolcvan romba dőlt ház maradványainak eltakarításáról, ötszáznál is több megrongálódott épület helyreállításáról, a gyárak hiányzó felszereléseinek pótlásáról, a megsérült vízvezeték- és villanyhálózat üzembe helyezéséről kellett a megmaradt pápaiaknak gondoskodniuk. Napjainkban is „fagyos szelek fújnak”, sürgős megbékélésre volna szükség minden szinten, hogy elő ne fordulhasson egy újabb, világméretű fegyveres konfliktus. Béke kell! – hangsúlyozta Kerecsényi Zoltán.