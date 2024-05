A minisztert a következő öt évről, a település jövőképéről kérdezte az esten Csúri Ákos újságíró.

Amint elhangzott, Navracsics Tibor figyelemmel kíséri a fiatalokból álló egyesület tevékenységét, az alakulást pozitív fejleménynek tartja. Úgy fogalmazott, hogy a közügyekben jártas módon, pártpolitika-mentesen szolgálják majd Révfülöp ügyét.

– Foglalkozni kell Révfülöppel, amely kelet felől a választókerület első parti települése, és mert hagyományaiból, fekvéséből adódóan kiváló lehetőségei vannak. A Balaton nyugati medencéje megnyílása előtt áll, oda kell figyelnünk arra, hogy a következő években mi történik a térségben. A nagyközség egyre többek elsődleges lakóhelye már. Létjogosultsága van egy bölcsőde kialakításának, meg kell erősítenünk az iskolát, ha azt akarjuk, hogy itt maradjanak a gyerekek. Fontos lehet a helyben maradás szempontjából a szolgálati lakások létesítésére kiírt pályázat, amely segíthet ebben. A magas ingatlanárak miatt ez lényeges, így helybe jöhet mégis tanár vagy orvos, a település népességmegtartó erejét növelheti mindez – mondta a miniszter.

Beszélt arról, hogy a jó önkormányzatban a polgármester és a képviselő-testület nagyjából ugyanazt gondolja a településről, azt akarja szolgálni, a képviselő-testületi tagok egyetértenek. Nem pártalapon, mert ilyen kis településen a személyes ismeretség az erősebb.

A révfülöpi tervekre sokan kíváncsiak voltak

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

– Révfülöpnek is fontos, hogy részesüljön a brüsszeli pénzekből, a fejlesztési források az itteni polgárokat is megilletik, de például a Magyar falu program forrásai is adottak. Mindent ki kell használnia egy ekkora községnek, óriási a verseny a települések között a forrásokért, nem kényelmesedhet el egy polgármester. Révfülöpön még bővel elfér pár millió forint, messze van attól a község, hogy túlfejlesztés miatt kellene aggódnia. A térség pedig központra vár, amely akár Révfülöp is lehet itt, ezen a területen. Dolgozunk azon, hogy kormányablak létesüljön még idén három állással – mondta Navracsics Tibor, és hangsúlyozta, hogy akkor dolgozik okosan Révfülöp, ha nem mások ellen, hanem másokkal, például Badacsonytomajjal együtt fejleszt.