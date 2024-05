Mint ismeretes, a hét első napján magyar nyelv és irodalommal kezdtek a vizsgázók, akiknek a vizsgája 240 percig tartott és két feladatlapot kellett megoldaniuk: az elsőre 90, a másodikra 150 perc állt rendelkezésükre.

Hogy mire figyeltek leginkább az érettségi előtti percekben az Ipariban? Elsősorban arra, hogy minden tanuló itt legyen időben, a megfelelő segédeszközök rendelkezésre álljanak, és hogy nyugodtak legyen a vizsgakörülmények. A pedagógus kollégák ilyenkor felügyelnek, akiknek az a feladatuk, hogy minden szabályosan történjen a vizsgatermekben.

Irányi László megtudtuk azt is, hogy az érettségivel párhuzamosan elindulnak a szakmai vizsgák is, melyekből tizenegy lesz az iskolában nappali és esti vizsgázókkal egyaránt. Az igazgató elmondta, júniusban a tizedikeseknek még vannak ágazati alapvizsgáik is, és mindezzel párhuzamosan zajlik majd az oktatás. Miután az Ipari, technikum, ezért idén náluk „rendes” érettségit mindössze négy tanuló tesz, merthogy akik most tizenkettedikesek, nekik kötelező a tizenharmadik évfolyam.