Varga Endre főszervező a Veszprémi Civil Ház és a veszprémi civil szervezetek nevében üdvözölte a szép számú érdeklődőt. Megköszönte a civil szervezetek vezetőinek, köztük Heiter Sándornak, a Veszprémi Civil Kerekasztal elnökének a segítséget, hiszen szerinte ez a nap nem valósulhatott volna meg összefogás nélkül. A civil szervezetek egytől egyig hozzátettek valamit: ki műsort, ki padot, ki eszközöket.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta, öröm látni, hogy ilyen sokan itt vannak az idei civil napon, ami talán nem is csoda, hiszen nagy hagyományú programról van szó. Nagy tett, hogy 17 éven keresztül képesek voltak a szervezők a várossal egyben tartani az eseményt. Szólt arról is, a tavalyi EKF-ünnepet, az egész éves ünnepségsorozatot hite szerint lehet folytatni, hiszen mindez döntően a veszprémieken múlik, illetve azokon a civil szervezeteken, akik ma is itt vannak. Hozzátette, a város feladata az, hogy megteremtse azokat a találkozási pontokat, amikor le lehet ülni beszélgetni, történeteket mesélni, problémákat kezelni, és az örömöt megosztani. – Örüljünk annak, hogy együtt vagyunk, és örüljünk annak, hogy veszprémiek vagyunk – hangsúlyozta a polgármester.

Néhány pillanattal később pedig kiderült: a Veszprémi Újtelepi Baráti Kör érdemelte ki a Pro Civitate díjat. A laudációban elhangzott, a Veszprémi Újtelepi Baráti Kör a veszprémi Újtelep városrészben és környékén élőket fogja össze. A szervezetet 2008-ban alapították 19 fővel, melynek létszáma azóta folyamatosan növekedett. Jelenleg 44 aktív taggal rendelkezik. A szervezet akkori vezetője Rák Benő volt, aki néhány év múlva átadta a baráti kör vezetését Godzsa Zoltánnak. Jelenleg Auerbach Attila irányítja a szervezetet.