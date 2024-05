Megkérdeztünk egy közlekedési szakjogászt, Borbély Zoltánt, ismertetve vele a szituációt, hogy vajon meddig tart a sebességkorlátozás hatálya. A szakember elmondta, egyértelműen a legelső útkereszteződés oldja fel azt. – Ez a negyvenes sebességkorlátozó tábla hatálya nem csupán a viaduktra vonatkozik, hanem annak belváros felőli vége utáni kanyarra, majd utána, egészen a Harmat utcáig. Addig a kereszteződésig kell valamennyi autóval betartani a negyven kilométer per órás sebességkorlátozást – közölte Borbély Zoltán.

Ettől a ponttól és eddig a pontig haladjunk negyvennel autóval a belváros felé

Fotó: Benkő Péter/Napló

Hozzátesszük még, a nem egyértelmű helyzet a belváros felé autóval haladókra vonatkozik elsősorban. Hiába ér véget a híd, hiába a kanyar, a sziklák között, egészen a Harmat utcai kereszteződésig él a szabály, ezt az is jelzi, hogy ellenkező irányban is ezen a ponton helyeztek ki negyvenes táblát. Ha elhagytuk a hidat, legyünk még egy percig türelmesek, tartsuk be a szabályokat, ahogy a szakember elmondta.