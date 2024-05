Idén korán kihajtották a legelőkre a zirci Bakony Ho-Li Kft. gulyáját. Először április utolsó hétvégéjén, és azóta mindennap láthatóak az aranyvörös színű szarvasmarhák a 82-es főút közelében, Olaszfalu, Eplény térségében. Megszokták az útvonalat, amin haladhatnak reggelente és estefelé vissza, ismerős nekik, de az első kihajtásokkor látszott sietős mozgásukon, a téli időszak bezártsága után mennyire élvezték, hogy a szabadba mehetnek legelni. Megtaláltuk köztük a szenteste született bocit, akit olvasóink neveztek el találóan Lizinek, a limousin és a Zirc szavak kezdetét összeillesztve. A 0113 fülszám alapján megkereshetik képgalériánkban olvasóink is.

Április utolsó hétvégéje óta a 82-es főúthoz közeli réteken legel az aranyvörös bakonyi gulya, a francia származású limousin fajta jól érzi magát a Bakonyban

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Ábrahámné Mayer Judit ágazatvezetővel sétáltunk ki a pihenő gulyához a zirci központú törzstenyészet területéhez tartozó egyik rétre. Az állattenyésztési mérnök mondta el korábban lapunknak, hogy a limousinok nem mostanában költöztek ide Franciaországból a hagyományait őrző bakonyi kisváros szomszédságába, már a nyolcvanas évek óta itt vannak. Megszerették a hazájukhoz hasonló klímájú területet, és jó munkát végeznek velük gondozóik. Mindezt aláhúzzák a nemrég elért eredmények. Olyan versenyen teljesítettek jól, ahol a fajtabírálatra Franciaországból érkeztek bírók.

Tehén a borjával kategória – A zirci szakemberek a bakonyi limousinokkal a hódmezővásárhelyi versenyen

Forrás: Bakony Ho-Li Kft.

A XXXI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokat Hódmezővásárhelyen tartották meg nemrégiben. A legnagyobb hazai állattenyésztési kiállításnak számít. Felvezethető szarvasmarhákat bíráltak ezúttal is több kategóriában, fajtajegyek, kinézet alapján. Ám nem olyan könnyű a felvezetéshez szoktatni a szarvasmarhákat, mint például a kutyákat, és nemcsak a mintegy nyolcszáz kilós állatok súlya miatt, hanem mert nekik ez idegenebb feladat. Hosszas felkészülést igényel, a bakonyi limousinoknál is hónapok alatt sikerült ez, és azzal kezdődött, hogy a szakmai szempontokat, a kezességet is figyelembe kellett venni az állatok kiválasztásánál. Megérte, mert a törzstenyészet hírnevét növelték vele, és kedvező visszajelzést kaptak munkájukról.