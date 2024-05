Budapestről közvetlen járattal utazhatunk Koperbe, Opatijába, Rijekába és egyszeri átszállással Pulába, emellett helyi buszjáratokkal a Krk-sziget is elérhető. A Splitbe tartó Adria IC mellett a 80-as évek hangulatát idéző Retró Istria expressz is forgalomba áll a horvát, illetve szlovén tengerparti üdüléshez. A retró utazás az Istria expresszvonattal június 28-tól augusztus 31-ig vehető igénybe Budapest és Koper, illetve Rijeka között. Más éjszakai vonatokhoz képest alacsonyabb komfortfokozatú, régebbi járművekkel közlekedik, viszont ettől retró.

A vonat a 20-as vonalon érkezik Veszprémbe, megáll Ajkán is, majd másnap éri el a tengerpartot. Igazi retró utazás!

Fotó: Benkő Péter/Napló

Előnyös helyzetben vannak a Veszprém vármegyében élők, a Budapest-Déli pályaudvarról 21 órakor induló expresszek Székesfehérvár után Veszprémben (22.32-kor) és Ajkán (23.05-kor) megállnak a tenger felé tartva, és visszafelé is. A vonat a reggeli órákban érkezik Ljubljanába, a szlovén fővárosba, majd érinti a cseppkőbarlangjáról nevezetes Postojna városát is. A Rijekába közlekedő vonatrész fontosabb megállója Opatija-Matulji (Abbázia), ahonnan a városközpont könnyen elérhető. Rijekából több üdülőhely – Lovran, Krk – is megközelíthető busszal, hajóval. Koperből az állomás melletti buszpályaudvarról a szlovén tengerpart üdülőhelyeire, valamint Triesztbe sűrűn indulnak buszjáratok. Pula egy átszállással és késő délelőtti érkezéssel érhető el. Mutatjuk a pontos menetrendet: itt