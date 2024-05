A megemlékezések elindítója, főszervezője átnyújtotta a civil társaság Bajcsy-Zsilinszky-emlékplakett elismerését a községvezetőnek. Mint elhangzott, szervezett keretek között immár közel tizenöt esztendeje érkeznek a műhely tagjai és Bajcsy-Zsilinszky Endre tisztelői évről évre Kővágóörsre és Pálkövére fejet hajtani a néhai országgyűlési képviselő, újságíró, a nyilasok által kivégzett nemzeti ellenálló, posztumusz nemzetvédelmi miniszter emléke előtt.

– A Horváth Dezső vezette település rendületlen segítője, partnere, támogatója bajcsy-zsilinszkys emlékügyeinknek, melyekért hálásak vagyunk. A polgármester mindig felkarolta a kezdeményezéseinket. Az elmúlt bő egy évtized alatt megmenekülhetett a pálkövei Bajcsy-Zsilinszky Emlékház, tetőzete megújulhatott, környezete, biztonsága rendeződhetett, és elkészült Bajcsy-Zsilinszky pálkövei mellszobra, Kiss László Zsigmond pápai művésztanár alkotása. Idén elkészült a Helyünk és sorsunk Európában című emlékjel is – mondta Kerecsényi Zoltán. Az idei, tizennegyedik Bajcsy-Zsilinszky- megemlékezést a magyar honvédelem napján tartották, mely ezúttal Bajcsy-Zsilinszky- és Radnóti-emlékdélutánként, emlékkerekasztalként lett meghirdetve a kővágóörsi könyvtárhelyiségbe. Nem véletlenül, hiszen 80 esztendeje ölték meg Bajcsy-Zsilinszky Endre politikust, újságírót és Radnóti Miklós tanárt, költőt is. Az idei emlékprogramon nemcsak a BZSESZÖM Bajcsy-Zsilinszky-emlékplakettjét, de most először a BZSESZÖM és a pápai Petőfi Egylet (PVE) közös Radnóti-emlékplakettjét is átadták.

Radnóti Gyarmati Fanni nyelvtanárral való házasságkötését követő nászútjukra 1935. augusztus közepén a Balaton-felvidéken, Kővágóörsre utaztak. A Radnóti házaspár ittjártát immár több mint egy évtizede tábla őrzi a kővágóörsi kultúrház falán, melynek elhelyezését Kerecsényi Zoltán kezdeményezte. Radnótinak nemcsak 80. halálozási, de 115. születési évfordulója is van idén. Az utolsó versét, az 1944. október 31-én keltezett 4. Razglednicát Szentkirályszabadján írta. A Radnóti-emlékplakettet Strommerné Biró Hajnalka kulturális munkatárs kapta, megköszönve a BZSESZÖM, továbbá a PVE önkénteseinek emlékőrzést, ismeretterjesztést segítő tevékenységeit.

A Kővágóörsi Művelődési Ház és Könyvtár épületében tartott emlékülés keretében a megjelentek megemlékeztek Radnóti szellemi atyjáról, mentoráról, a 135 esztendeje született Sík Sándorról is. Isten tenyerén című versét a Kővágóörsi Faluszínház oszlopos tagja, Biczók József osztotta meg a jelenlévőkkel, míg Radnóti Miklós Nyugtalan órán című, 1939-es poémáját Varga Rita vanyolai polgármester és Strommerné Biró Hajnalka közösen olvasta fel, de Radnóti 1937-es Lapszéli jegyzet Habakuk prófétához címet viselő költeménye is elhangzott. Radnóti Miklós pedagógus, poéta pályájáról Kerecsényi Zoltán tartott összegző kiselőadást, de kitért arra is, hogy idén lesz 85 éve, hogy Magyarország 1939 őszén megnyitotta határait a második világháborús lengyel menekültek előtt. A valaha volt legjelentősebb magyarországi lengyelbarát szervezet, az 1929 és 1948 között működött Magyar Mickiewicz Társaság alelnökeként Bajcsy-Zsilinszky Endre sok segítséget nyújtott a lengyel menekülteknek.

Végül Katanics Sándor veszprémi tanár, képviselő Bajcsy-Zsilinszky Endréről szóló gondolatait hallgathatták meg a kerekasztalon helyet foglalók. A program résztvevői koszorúztak a Jókai utca 49. szám alatt lévő Radnóti-emléktáblánál, a Balaton-parti, Kéktó utcai strand szomszédságában, a Bajcsy-Zsilinszky Emlékház udvarán, Bajcsy-Zsilinszky pálkövei mellszobránál, a ház emléktáblájánál, továbbá Vigh Károly történész, a néhai Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság (BZSBT) örökös tiszteletbeli elnöke márványtáblájánál.

A zárszót Iván Katalin nyugalmazott tanító, Kővágóörs díszpolgára mondta, majd búcsúzóul rövid imádság hangzott el a békéért.