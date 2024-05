Amikor végzősökkel beszélgettünk a zirci szakképzőben, az is kiderült, hogy megkönnyebbülést azért éreznek, mert egy kihívást az iskolájuk elvégzésével teljesítettek, s persze kedves élmények kötik őket ehhez az időszakhoz. Páran féltek elindulni a szokásos ballagási menetben és izgultak amiatt, hogy ha kilépnek az udvarra, ahol az ünnepséget tartották, kinevetik őket. Ehelyett az őket támogató szeretteiktől rengeteg virágot kaptak. Néhányan közülük pedig arról beszéltek, hogy már nem tanulni szeretnének, hanem dolgozni, kipróbálni magukat a munkában, hasznosítani azt, amit tudnak. Persze, ha a hagyományosan iskolapadhoz kötődő oktatásból most kicsit elegük is van, arra valószínűleg rájönnek, hogy sok másféle módon teszünk szert életünk végéig tudásra.