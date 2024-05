– Nagy titok az élet, amit magunkban is nagyon nehezen tudunk felfedezni, értelmezni, értékelni, ráismerni, hiszen misztériummal vagyunk szemben, saját életünk is az – mondta Udvardy György veszprémi érsek az ünnepi beszédében. – Egyszerre birtokoljuk és egyszerre mintha kívülről tudnánk nézni. Az élet misztériuma Istentől van, ő az, aki megálmod bennünket, ő ajándékoz meg önmagunkkal, és ő tudja végtelen jóságában, szeretetében, hogy mi az, ami a hivatásunk, és mi az, amire nekünk szükségünk van – fogalmazott. Hangsúlyozta, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia két nagy segélyszervezetet működtet. Az egyik a Karitász, a másik a Katolikus Szeretetszolgálat nevet viseli, ahol többnyire az intézményi és a szakmai megalapozottságú tevékenységet végzik. – Nagy érdeklődésre tart számot az intézmény, reális célt szolgál. Hozzáértő, felkészült szakemberek tudják a szülőket legdrágább kincsük, a gyermek fejlesztésében segíteni. Örülünk, hogy ebben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is közreműködhet. Örömmel végezzük a szolgálatot és remélhetőleg az élet misztériumát is tudjuk szolgálni ezzel a tevékenységgel – tette hozzá Udvardy György.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fidesz-KDNP) arról beszélt, emlékszik arra a pillanatra, amikor jött a szomorú hír, hogy azt a programot, amit Barbara elkezdett, már nem fogja tudni befejezni... – Az, hogy eddig eljutottunk, erőt kell hogy adjon nekünk a mindennapokban. Ezért éri meg egy közösséget építeni, a közösségért dolgozni. Mert ez a történet azzal kezdődött, hogy volt valaki, aki szeretett volna valamit létrehozni, ami hiányzott ebből a városból. Állhatatosan, kitartó munkával kereste azokat a partnereket, akikkel az álmát megvalósíthatta. Büszke vagyok arra, hogy ismerhettem Barbarát, és hogy segíthettem az álmát megvalósulni – mutatott rá a városvezető.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) is pontosan emlékszik arra a napra, amikor Barbaráék felkeresték és vázolták, hogy mit is szeretnének. – Éreztem az elhivatottságot, az ambíciót, ami bennük volt. Engem is megfogott mindez, tudtam: ezt meg kell csinálni Veszprémben. Sok jó ember összetartása kellett ehhez a projekthez. Jó látni azt, hogy mennyien összefogtak azért, hogy ez a ház létrejöjjön. Nagyon örülök annak, hogy egy olyan szövetség alakult, amiben benne van az önkormányzat, az egyház és az állam is – fogalmazott.

A Bara-ház intézményvezetője, Mátay Lilla úgy vélte, a gyermekorvosok és kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek régi kívánsága, hogy sok más városhoz hasonlóan Veszprémben is legyen egy intézmény, amely a születés körül vagy az első években a fejlődés tekintetében rizikót hordozó gyermekek komplex fejlesztésével foglalkozik. A szakmai bázis adott. A Csolnoky Ferenc Kórházban működik a Perinatális Intenzív Centrum, ahol a vármegyében született összes koraszülött vagy betegséggel küzdő újszülött ellátása, később gondozása folyik. Ugyancsak a Gyermekgyógyászati Centrumban működik a vármegye speciális gyermekszakrendelése is.

– Akiknek problémái tartósan fennmaradnak, esetleg később sajátos nevelést igényelnek, a pedagógiai szakszolgálat rendszerébe kerülnek. A Bara-ház ezt az időszakot szeretné megkönnyíteni a családok számára – mondta Mátay Lilla, és beszélt a névadóról, aki olyan édesanya volt, aki érintett szülőként nemcsak saját gyermekei érdekében tett meg mindent, hanem férjével együtt fáradhatatlanul dolgozott a többi érintett gyermek esélyeit is javító rehabilitációs intézmény létrehozásán.

Szepesi Árpádné Börzsei Barbara fiatalon hunyt el, de a nevét viselő intézmény korábbi terveinek első megvalósult része. A Veszprém önkormányzata által használatba adott, felújított épületben, a Katolikus Szeretetszolgálat által létrehozott és fenntartóként kezelt intézményben várják elsősorban hároméves korig a gyermekeket.

– Célunk, hogy az ellátórendszerbe illeszkedve minél több gyermek kapjon megfelelő ellátást társadalombiztosítási és nem magánellátási alapon – mondta az igazgató, aki megosztotta azt is: jelenleg 22 dolgozója van a Bara-háznak, többségük részmunkaidőben végzi a tevékenységét. Gyógypedagógusok, pszichológusok, gyógytornászok, konduktorok és szakorvosok várják a kicsiket.

Az elmúlt két hónapban több mint száz gyermek és családja tisztelte meg bizalmával az intézményt. Az ellátás beutaló köteles, háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval lehet jelentkezni. – A ház katolikus szellemiségének és az egészségügyi intézmény követelményeinek fenntartása mellett nagy gondot fordítunk arra, hogy a gyermekek és a szülők jó szívvel, szívesen jöjjenek a házba – derült ki.

Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója a megnyitón arról szólt, nem túlzás azt állítani, hogy egy hiánypótló intézmény jön létre Veszprémben.

– Az elmúlt néhány hét során már több mint száz család keresett és talált meg minket, és reméljük, hogy még nagyon sokaknak tudunk segíteni ebben az intézményben. Mi kellett ehhez? Együttműködések. Ez a hely különleges. Különleges abból a szempontból, hogy itt valóban a legkülönbözőbb emberek tudtak együttműködni a cél érdekében – jegyezte meg.