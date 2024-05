A Tamási Áron Művelődési Központban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter köszöntötte a résztvevőket, ezúttal a rendezvény házigazdájaként.

Mint mondta, a helyhatósági és az európai parlamenti választás látszólag két nagyon különböző választás, mégis összeköti őket a lakóhelyünkért és szeretteinkért érzett aggodalom, hiszen mindannyian biztonságos Európát s abban biztonságos közösségeket, városokat, falvakat szeretnénk.

– Ehhez rátermett vezetők kellenek Brüsszelben és itt, Tapolcán is. Ezért június 9-én ne a kockázatos megoldásokat, a hangzatos szavakat válasszuk, hanem a tetteket, amelyek számunkra a biztonságot megteremtik. Azokat az embereket, akik érdekeinket a szívükön viselik és érvényesíteni tudják azokat, s ezért képesek harcolni is. Vonatkozik ez az európai parlamentre, ahol a Fidesz–KDNP jelöltjei jelentenek garanciát a nemzeti érdekek képviseletére, és vonatkozik ez Lasztovicza Mátéra is, aki képviselőjelölt-társaival együtt garancia arra, hogy itt, Tapolcán is a helyiek érdekeit figyelembe véve, de európai perspektívában gondolkodva az elkövetkező öt évben a várost növekedési pályára állítsa. Arra kérem a választópolgárokat, hogy június 9-én menjenek el szavazni, éljenek jogukkal, és azokra a képviselőjelöltekre szavazzanak, akik helytállnak értünk! – hangsúlyozta a miniszter.

– Az Európai Unió sokféle gonddal küzd – határvédelem, migráció, gazdasági lassulás, a versenyképesség csökkenése –, de mindennél fontosabb probléma a háború és béke kérdése – mondta Varga Mihály. A pénzügyminiszter úgy vélte, hogy ezekkel mielőbb szembe kell nézni, de háború esetén értelmetlen róluk beszélni.

– Csak a béke esetén van esélyünk a pozitív irányú változásra. Sajnos kimondhatjuk, hogy az Európai Unió vezetőinek többsége nem békepárti. Az elmúlt hónapok sajtónyilatkozataiból jól látható, hogy francia, német és más vezetők szinte már a háborúban érzik magukat. Azonban van esély júniusban arra, hogy az európai népek véleményt nyilvánítsanak. Természetesen a helyi választások is fontosak, hiszen a Covid által megtört gazdasági lendület ismételt felemelésére a kormány elképzelései, tervei adottak, s ehhez olyan partnereket keresünk, akik értik mindezt. Ezért kérem arra a tapocaiakat, hogy Lasztovicza Mátét és jelölttársait támogassák, mert itt ők a jelentik a garanciát a fejlődésre – mondta.