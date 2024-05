Az évenkénti elindításkor az volt a cél, hogy az Oxfordi és a Cambridge-i Egyetemhez hasonló szellemiségben az evezés értékeit, a csapatmunkában rejlő erőt egy presztízsértékű küzdelem keretében mutassák be, valósítsák meg a Balatonon. A versenyen az egyetem kampuszainak egykori és mostani diákjai, oktatói mérik össze erejüket. A huszonkettedik regattán az intézmény kiemelt céges partnerei különfutamban indultak a hangulatos vízi evezős versenyen. Hangulatos nevük volt a hajóknak is – Niké, Gaia, Minerva és Pirahna –, melyekben a csapatok vízre szálltak. Az első három futamban két-két hajóval versenyeztek szeniorok és öregdiákok, az egykori veszprémi és keszthelyi kampuszok csapatai. A harmadik futamban a partnercégek roppant lelkes csapatai, majd a Dr. Gaál Zoltán-emlékfutamban, a karok összecsapásán négy-négy hajó „legénysége” mérte össze erejét egyenként tíz fő lapátosból és egy kormányosból álló csapattal. A negyedik futamban a humántudományi, a gazdaságtudományi, a mérnöki és a műszaki-informatikai kar hallgatói csaptak össze – és a hullámokba.

Belecsaptak a versenybe, na meg a hullámokba

Fotó: Fülöp Ildikó

Az eseményen remek lehetőség nyílik találkozni öregdiákoknak, kollégáknak, minden résztvevőnek. Természetesen minden csapat tagjait elkísérték szurkolóik, és a partnercégek vezetői is lelkesen buzdították a befutókat.

– Minden regattán részt vettem eddig – meséli a futam után Németh Zoltán „Bohócz”, nyugalmazott egyetemi docens. Elmondja, a versenyek kezdetben mások voltak. – Élesben folyt a küzdelem nagyon komoly felkészüléssel, és a hajóba kerülésért is harc folyt. Ma inkább a hangulat, a közösség miatt jövünk, de szerencsére akadnak kimondottan lelkes fiatalok is. A hajók változtak, a maiak könnyebbek, fix ülésesek, a lábtámasz jó segítség, a mai szénszálas lapátok igen erősek – tesz egy gyors összehasonítást a nyugalmazott docens, és elmondja, az idei regattára már ősszel-télen elkezdték az ergométeres edzéseket. Vízre szállás után, bemelegítésként evezőcsapásokkal indítanak, utána rajthoz állnak – amit most az erős szél nehezített –, majd elindulnak a „pályán”, aztán tépnek végig keményen. – Komoly csatározások zajlottak egykor a két kampusz között, szinte „észak dél ellen” jellegű küzdelmek. Ma már, az intézményi átrendeződés után nem elsősorban az eredmény, hanem a minél jobb hangulat számít – mondja el Németh Zoltán „Bohócz”.

Németh Zoltán „Bohócz” mind a huszonkét regattán részt vett

Fotó: Fülöp Ildikó

Zachár Zekő közösségszervezés szakos hallgató az eseményt igen jó közösségszervező alkalomnak tartja. – Nagyon fontosak az egyetemi hagyományok számomra, a sport sem áll távol tőlem, eldöntöttem, kipróbálom a vízi sportokat a humántudományi kar csapatában. A regatta kiváló, jól szervezett esemény, nagyon élvezem, annak ellenére, hogy első alkalommal veszek részt rajta. Győzelmet várok csapatunktól, na meg egy hatalmas közösségépítő hatást, amit már a verseny kezdetén tapasztaltam. Sokan jelentkeztünk, rengeteget készültünk, sajnáljuk, hogy az időjárás közbeszólt, de így is kiváló a hangulat – mondja el a hallgató.

Zachár Zekő szerint a regatta kiváló, jól szervezett esemény

Fotó: Fülöp Ildikó

Idén a regatta hagyományos Keszthely–Veszprém versengését Veszprém nyerte 2:1 arányban. A céges futamon a Continental-csapat lett a befutó, a Dr. Gaál Zoltán-emlékfutamon pedig a műszaki-informatikai kar végzett első helyen.