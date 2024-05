– Az alap egy sorbet (fagyasztott gyümölcsből készített jeges édesség, valójában egy gyümölcsfagylalt – a szerk.), mely nem tartalmaz tojást és tejterméket. Tökmagpaszta van benne, amit mi készítünk, valamint hazai termelőktől származó tökmagolaj is került bele, sorolta Bergmann Nándor a győztes fagylaltról. Hozzátette, kevés sót is tettek hozzá, ami passzol a maghoz és ellensúlyozza az édes ízt. Pörkölt tökmag is került a rétegek közé, valamint egy erdei gyümölcsös szósz, amit szintén saját recept alapján készítettek el. A fagylalt összeállítása Nándor ötlete volt, ugyanis kedveli a tökmagot és a sós ízeket. Édesanyja, Bergmann Gabriella mestercukrász javasolta neki, hogy nevezzen vele a versenyen, amit a Magyar Cukrász Ipartestület írt ki.

Bergmann Nándor édesanyjával, Gabriellával és családjával

Fotó: Kovács Erika/Napló

– Nagy megtiszteltetés, hatalmas szakmai elismerés, siker a győzelem, mely természetesen előnyös az üzlet szempontjából is, vélekedett a fiatalember. Azt mondta, nem számított arra, hogy első lesz. Nándor nagy szeretettel és tisztelettel beszélt édesapjáról, Bergmann Ernőről, a legendás cukrászmesterről, és a díjakkal is emléke előtt tiszteleg. Kiemelte, tovább viszi a tradíciót, amit édesapja megteremtett, de folyamatosan törekszik a megújulásra is, ahogy történt a győztes fagylalt összeállításával.

Az év legjobb fagylaltját készítette el Bergmann Nándor

Fotó: Kovács Erika/Napló

Büszkén beszélt a krémesről, amit még annak idején a nagyapja készített el, majd édesapja, és az édesség bekerült a balatonfüredi értékek közé. Ezt az egész országban ismert édességet ma is készítik, titka, hogy mindig frissen állítják össze. – Hihetetlen ez az országos győzelem, aminek én is nagyon örülök! Nándorban nagy elhivatottság és szakmai alázat van, valószínűleg ez is közrejátszhatott a győzelemben, hangsúlyozta Bergmann Gabriella.