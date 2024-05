A közlekedési kultúra napján (május 11.) különös hangsúlya volt az üzenetnek: legyünk társak a közlekedésben! Ezt kérik utasaiktól a tömegközlekedési szolgáltatók, hiszen a munkatársaik ellen elkövetett erőszak – legyen az akár szóbeli, akár fizikai bántalmazás – minden formáját elítélik, és minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesznek, akár börtönbe is kerülhet a bántalmazó.

A jegyvizsgálók, az autóbusz- és mozdonyvezetők, a rendészek közfeladatot ellátó személyek. Bántalmazásukért börtönbe kerülhet az agresszív utas

Fotó: Benkő Péter/Napló

A fedélzeti-, állomási- és testkamerák segítségével, továbbá a rendőrség hathatós együttműködésének köszönhetően sikerül elfogni az elkövetőket. A jegyvizsgálók, az autóbuszvezetők, a mozdonyvezetők és a rendészek mind közfeladatot ellátó személyek, tettleges bántalmazásuk bűncselekménynek számít, az elkövető pedig súlyos büntetésre számíthat, tette szabadságvesztést is vonhat maga után. A felhívásnak az a célja, hogy a kollégák biztonságban végezhessék munkájukat, ezen túlmenően pedig egyetlen bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül.

Tavaly óta növekszik a közlekedési dolgozókkal agresszíven viselkedők száma

Fotó: Benkő Péter/Napló

Legtöbbször az utazási jogosultságok ellenőrzésekor alakulnak ki konfliktusok, amikor az utazni szándékozó személynek nincs menetjegye vagy nem a megfelelő jeggyel rendelkezik, és azt a helyszínen sem kívánja megvásárolni. A bántalmazó és garázda viselkedés a fizikai sérülések mellett lelki traumát okoz az áldozatoknak, és az utasok biztonságérzetét is rontja. A vasútnál dolgozó közfeladatot ellátó személy elleni erőszakos cselekedetek száma sokat csökkent az elmúlt pár évben, sajnos azonban tavaly ismét közel negyvenszázalékos növekedést tapasztaltak – tavaly hetvennyolc alkalommal szenvedtek el erőszakos támadást jegyvizsgálóik. Idén, az első negyedévben is már huszonnégy eset történt, ebből tízszer tettlegesség, tizennégy esetben tettleges becsületsértés. A szóbeli fenyegetéseken túl előfordult, hogy leköpték vagy megdobálták, de volt példa arra is, hogy sörrel öntötték le a munkáját végző jegyvizsgálót. Az agresszív utasok többször erőszakosan léptek fel, lökdösték, megütötték, megrúgták vagy késsel megsebesítették a jegyvizsgálót – közölte a szolgáltató.