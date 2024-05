Mostantól már nemcsak a közös tarifa- és kedvezményrendszer teszi nagyságrendekkel könnyebbé az utazást, hanem a telefonos utastájékoztatás egységesítésének, a jegyváltási lehetőségek bővítésének az előnyeit is élvezhetik az utasok.

A közös értékesítési rendszernek köszönhetően már a vasúti pénztárakban és a jegykiadó automatákból is megvásárolhatók az autóbusz-menetjegyek

Az ország- és vármegyebérletek bevezetésével, majd a most kiterjesztett tarifareform hatására megvalósult egységes tarifarendszer révén az utasok nap mint nap tapasztalhatják az integráció előnyeit. Május elsejétől központosított, éjjel-nappal hívható, magyar és angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálattal állnak utasaik rendelkezésére. Telefonon a vasúti információk mellett a helyközi és helyi járatok menetrendjéről, az árakról és kedvezményekről is informálódhatnak az utasok.

A közös értékesítési rendszernek köszönhetően már a vasúti pénztárakban és a jegykiadó automatákból is megvásárolhatók az autóbusz-menetjegyek. A helyfoglalással üzemeltetett autóbuszjáratok a nyár folyamán kerülnek be a közös értékesítési rendszerbe. További újdonság, hogy a menetjegyek átszállással történő utazás esetén is elérhetők, így mostantól a több autóbuszjárattal megközelíthető úti cél esetén a teljes szakaszra is megvásárolható elővételben a jegy. A menetjegyek adott járatokra válthatók, a rajtuk szereplő érvényességi időn belül használhatók fel utazásra.

Az integráció soron következő lépései is hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségi közlekedés utasai egyre egyszerűbben, szervezetebben és egyre kedvezőbb feltételekkel érjék el az összehangolt szolgáltatásokat.