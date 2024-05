Virágzik a Bakonyban többek közt a kőris és a bodza, s rendre utóbbihoz igazítják a jásdi falunapot, a Bodzanapot. A bodzapalacsinta sütése mellett mindig szerepel a programban főzőverseny is, azaz helyiek készítenek szabadtéren ételeket. Az ennek köszönhető illat vonzott minket is tűz fölötti bográcsokban rotyogó finomságok közé. Rögtön felfigyeltünk egy különleges szerkezetre.

Jásdon érdemes megkóstolni a bodzavirágtányérból készült bodzapalacsintát és a gyalogbodzalekvárral, mákkal megtöltött hagyományos hosszúkalácsot

Fotó: Rimányi Zita/Napló

– Pár éve szereztem be ezt a három az egyben kerti sütőt. Tartozik hozzá egy tárcsa, egy öntöttvas lap és bográcsot is akaszthatok rá. A hőmérsékletet úgy szabályozhatom, hogy a kerekeskútéhoz hasonló forgatótengelyt használom, azaz feljebb húzom vagy lejjebb engedem a tárcsát. Kevés fa elég ezen a hordozható berendezésen a főzéshez, mert alulról kap levegőt – mondta el Bakonyvári János, s így már értettük, miért az a felirat szerepel a többfunkciós berendezésen, hogy Bakonyvári konyhája. Azt is megtudtuk tőle, hogy a Bud Spencer-filmek ikonikus ételét, a hagymásbabot készítette éppen, saját receptje alapján.

Bakonyvári János a Bud Spencer-filmekből ismert hagymásbabot készítette el a jásdi Bodzanap főzőversenyére, praktikus kerti sütőjén

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Mangalicazsírral és -szalonnával indította el a kivitelezést, aztán jött a sovány házisonkája, a hagyma, a konzervbab, s ahogy mindez a tűz fülé került, bazsalikommal, fokhagymával, babérlevéllel, sóval, borssal fűszerezte. Szerinte akkor a legfinomabb, ha a péktől frissen hozott kenyérrel tunkolhatunk belőle. Előfordult, hogy amit a falunapi főzőversenyre készített, mire benevezett volna vele, elfogyott.