Az a terv, hogy több mint 1500 kilométert kerekeznek, hogy ott lehessenek a párizsi paralimpia megnyitóján. A Tandem-Szem Egyesület tagjai – látássérültek és látók – arra vállalkoztak, hogy tandemkerékpárokkal Győrből Párizsig tekernek. Erről a Kisalföld írt cikkében, s hozzátehetjük, jó eséllyel teljesítik is a távot, ugyanis nem először vesznek részt ilyen kihíváson. A londoni paralimpia megnyitójára hasonlóképp eljutottak páros kerékpárokkal 12 évvel ezelőtt, és akkor is a cseszneki származású Rónaszéki Katalin vállalta önkéntesként, hogy segítőként velük tart, amire főleg idegennyelv-ismerete miatt volt szükség. Most megint csatlakozik a csapathoz, amely különleges küldetéssel indul el, szeretnék a látássérültekre és más fogyatékossággal élőkre felhívni a figyelmet, a gyengén látókat pedig szeretnék emlékeztetni arra, mennyi mindenre képesek, mennyiféle élményben lehet részük.

Rónaszéki Katalin és a tandemező csapat 12 évvel ezelőtt átkelt a Dunán, mert épp a folyó túlpartján folytatódott a kerékpárút

Fotó: családi



A Tandem-Szem Egyesület 2007 óta működik Győrben, céljuk, hogy látássérült emberek látó társak segítségével sportolhassanak, kirándulhassanak, kerékpározhassanak. Erre jók a kétüléses tandemkerékpárok, elöl ülhet a látó, mögötte az akár szinte teljesen vak sporttársa, aki a pedálozásban, a hajtásban segít, de nem kell kormányoznia, irányítania. Így szerveznek túrákat a tagok, és érzékenyítő programokat tartanak, ahol akár a látók is kipróbálhatják, milyen bekötött szemmel tekerni a tandem hátsó ülésén. Az egyesület elnökének tájékoztatása szerint Győrből Párizsba 14 nap alatt szeretnének eljutni, egy pihenőnappal számolnak. Pálmai-Matis Monika már azt is tudhatja, hogy ezúttal nem kell nagy szerencse, nem jelent olyan nagy feladatot az, ami Londonban nem volt könnyű, hogy belépőt szerezzenek a paralimpia megnyitóünnepségére, ugyanis Párizsban stadionon kívül tartják meg, a francia főváros utcáin vonulnak végig a sportolók. Persze így is biztosan tömeg gyűlik össze útvonaluk mellett.

Győr–London volt az útvonal a látássérültek 12 évvel ezelőtti kezdeményezésekor. Képünkön a kis csapat az egyik pihenő közben látható, balról a második Rónaszéki Katalin

Fotó: családi



Ötven év felettiek is lesznek a Tandem-Szem csapatában, tagjaik már tavaly elkezdték a fizikai felkészülést, és a mostani résztvevők közül többen ott voltak a 12 évvel ezelőtti, Londont úti célul kitűző megmérettetésen. Az egyesületben már a részletes tervek kidolgozásával foglalkoznak, amelyekben szerepelnek a napi távok és a szükséges források. Az ikrényi önkormányzat a település kisbuszát kölcsönadva segíti őket, más vállalkozás vitaminokkal, és számítanak a Lions-klubok hálózatára, ugyanis 12 éve is az egyes állomásokon szállást, étkezést biztosítottak nekik, egy-egy szakaszon velük is bicikliztek, és az idei útvonal részben megegyezik a korábbival. Mindemellett a költségek miatt támogatókat keresnek.

Látássérültek jutottak el 12 évvel ezelőtt a londoni paralimpiára tandemeken, most Párizs a cél, ehhez támogatók kerestetnek

Fotó: olvasó



Rónaszéki Katalin önkéntesként tart velük, már ez nagy segítség, tolmácskodik, ha kell, és nem lebecsülendő, hogy már ugyanilyen vállalkozáson tartott a látássérültek csapatával 12 évvel ezelőtt. Lapunknak elmondta, hogy hatan kerékpároznak majd három tandemmel, és ketten lesznek a kísérők, ő és a kisbusz vezetője. Az előző kihívás óta két kisgyermeke született, rájuk a mintegy háromhetes út alatt férje és a nagyszülők vigyáznak, párja, aki festőművész, egy alkotótábort mondott le emiatt, de fontosnak tartja, hogy felesége vágyai is teret kapjanak kapcsolatukban. Katának pedig az a tapasztalata, hogy egy ilyen kaland feltölt és toleránsabbá tesz, egy életre meghatározó, felemelő élményt jelent, azért is, mert az esélyegyenlőségnek egészen más minősége élhető meg közben. Már régóta nagyrészt a gyermekneveléssel foglalkozik, úgy érzi, most visszakaphatja egy ideje porosodó személyiségrészét.

A XXXIII. nyári olimpiai játékokat Párizs rendezi meg július 26. és augusztus 11. között. A fogyatékossággal élő sportolók legrangosabb eseménye, a paralimpia augusztus 28-án kezdődik és szeptember 8-ig tart. Katát megkérjük, hogy előtte még az indulásról és majd az út részleteiről is számoljon be lapunknak.