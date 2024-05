Fotó: KlímavédDVelem

A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség nemcsak a jó gyakorlatok díjazását és elismerését ítéli fontosnak, de azt is, hogy minél szélesebb kör megismerje a hazai mintaértékű példákat, hozzájárulva ezzel az eddig megszokott gyakorlat formálásához. Remélhetőleg egyre több önkormányzat, cég, területkezelő, magánember barátkozik meg ezzel az új szemléletmóddal, és indul el azon az úton, ami egy, a melegedő klímán is fenntartható és a biológiai sokszínűséget is támogató gyep- illetve zöldterület-kezelést céloz meg.