Sövényházi Balázs, a NAK Veszprém Vármegyei Szervezetének elnöke kijelentette, 25. alkalommal rendezik meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésében a Veszprém vármegyei borok versenyét, ami mutatja: fontos számukra az esemény.

– Mind a négy borvidék nevezett, ami azt is jelenti, hogy elterjedt a borversenynek a hírneve, egyre többen neveznek. Az idei évben rekordot is döntöttünk, hiszen 77 termelő 282 bora érkezett bírálatra, 221 fehér, 27 rozé és 34 vörösbor a négy borvidékről – avatott be a részletekbe az elnök, aki hozzátette, a borászok között van egy egészséges verseny, mindezek mellett fontos lenne, hogy a magyar vendéglátó egységekben elsősorban magyar borokat szolgáljanak fel.

A díjátadón kiderült, egyforma pontszámmal kapott nagy arany minősítést a Szabó és Fia Borpince 2023-as rajnai rizlingje és a Varga Pincészet 2015-ös Aranymetszés késői szüretelésű olaszrizlingje. A legjobb vörösbor a Szászi Birtok 2020-as Bio Balaton-felvidéki Cabernet Franc-ja lett. A legjobb rozé bor a Kovács Pince 2023-as Kékfrankos rozéja, a legjobb fehér cuvée bornak járó díjat a Borbély Családi Pincészet 2023-as Tomaj Badacsonyi rózsakő-olaszrizling-kéknyelű cuvée-je érdemelte ki.

A legjobb vörös cuvée bornak járó díjat a Veszprémi Érseki Pincészet 2022-es Vesprim Infula Rouge nedűje kapta. A NAK különdíját pedig a Fodor Borbirtok 2021-es Vörösmál aszófői olaszrizlingje vitte el.