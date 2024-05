Mindig aktív szereplője volt a helyi közéletnek, több évtizedes munkáját díszpolgári címmel ismerték el.

Generációk cseperedtek fel Gizi néni kezei alatt Badacsonytördemicen, most végső búcsút vesznek tőle

Forrás: Szántai Attiláné

Hozzátartozói, ismerősei, tisztelői május 3-án a 10 órakor kezdődő szentmise után a badacsonytördemici temetőben kísérik utolsó útjára.

Ligeti Gizella 1938-ban született Sümegen, itt járt általános iskolába, majd Sopronban végezte el az óvónőképző középiskolát. Így 1955-ben került Badacsonytördemicre, nagyon fiatalon, mindössze tizenhét évesen. Működött már akkor óvoda a településen, de nagyon kezdetleges körülmények között. Akkoriban még az élelmezést is az óvónők látták el, így a mintegy hetven gyerek mellett még a tizenkét fős pedagógusgárdára is ők főztek. Az első pillanattól kezdve azért dolgozott, hogy színvonalasabbá, szebbé tegye az óvodát. Ebben a törekvésben partner volt a szülői munkaközösség és az akkori vezetés. Később óvodavezető lett, de ezenkívül aktív tagja volt a helyi színjátszó körnek, támogatta, segítette a művészetet, részt vett irodalmi estek, különböző tanfolyamok szervezésében, elindításában. Egyik volt óvodása már korosodó felnőttként azt írta róla, hogy Gizike óvó néni kiváló pedagógus volt, nagyszerű ember, és nem ismer olyan tanítványt, aki ne szerette volna. A szemében mindig ott volt az a különös csillogás, amely mögött a tapasztalat, a segítőkészség és a humor is megbújt. Április utolsó hetében örökre lehunyta szemét, magával vitte a csillogást, 86 év tudását, ám itt hagyta emlékét, keze nyomát, amit Badacsonytördemicen soha nem felednek el.