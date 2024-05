– Campanari-Talabér Mártát, Várpalota polgármesterét régóta ismerem. Jó a kapcsolatunk, s nagyra tartom azt a városfejlesztési munkát, amit az elmúlt 14 évben végzett csapatával. Olyan típusú településvezető, akinek hosszú távú elképzelései, tervei, víziói vannak a város jövőjével kapcsolatban. Nagyon sok fejlesztést, a város javát szolgáló beruházást sikerült megvalósítaniuk az elmúlt időszakban. Utak és terek újultak meg, de említhetném a Thury-vár komplex fejlesztését is. Emellett gazdasági szempontból is fényes jövő előtt áll Várpalota, a most zajló védelmi ipari beruházás a munkahelyteremtés mellett hosszú távon gazdasági biztonságot nyújt a városnak. Ezért fontos egy olyan településvezetőt választani, aki együtt tud működni a helyi képviselőkkel, a város polgáraival, a gazdasági és civil szervezetekkel, valamint a kormányzati szereplőkkel. Campanari-Talabér Márta kiválóan teljesített mindegyik területen, s bízom benne, hogy folytatni tudja csapatával a munkát a jövőben is – mondta el a teljesen megtelt Thury teremben Dukai Miklós.

Dukai Miklós államtitkár a várpalotai Thury-várban tartott lakossági fórumon Fotó: Szabó Péter Dániel

A megjelenteket Várpalota polgármestere is köszöntötte, aki a város előtt álló feladatokkal kapcsolatban elmondta, rendelkezésre áll a forrás a Kálvária városrészben lévő önkormányzati területek közművesítésére és egy új utca nyitására, emellett három városrészt érintően pályázatot nyert el az önkormányzat a felszíni csapadékvíz-elvezetés problémáinak megoldására. Megépül az Inota falut a Készenléti-lakóteleppel és a Baglyassal összekötő út, az Alsóvárosba, egy új épületbe költözik a Faller-középiskola új tornacsarnokkal és tanműhellyel, az iskola régi helyén pedig a híresztelésekkel ellentétben nem munkásszálló lesz, hanem a védelmi ipari beruházáshoz kapcsolódóan a Pannon Egyetem képzései kapnak helyet – jegyezte meg a városvezető.