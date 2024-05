A Padányi Alapítvány és Horváth Tibor római katolikus teológus által szervezett rendezvényen Végh László polgármester köszöntötte Tamási Józsefet. A téma a torinói lepel volt, amelynek művészi, Dinnyés László által készített mérethű másolatát a hozzátartozó előadással együtt az atya eddig a világ hatvan országában több mint háromszáz alkalommal mutatta be. Ezúttal Sümegen tárta fel azokat a kutatási eredményeket, amelyek a titokzatos leplet körülveszik. Szólt János evangéliumában leírt szenvedésekről, amelyeket Jézusnak el kellett viselnie és az ekkor keletkezett sebhelyek lenyomatát a lepel megőrizte. A test körvonalainak rajza szintén jól látható. Ez az a lenyomat a 438 centiméter hosszú és 110 centiméter széles vásznon, amelyre nincs más magyarázat, mint a test által kibocsátott hő. Alátámasztani látszik ezt az 1898-ban készített híres fénykép is. A fotográfus a leplet lefényképezte, majd előhívásakor a negatívon pozitív képet látott. Tamási József hangsúlyozta, hogy a lepel körüli átfogó elemzéséhez a radiokarbonos kormeghatározás-vizsgálat is hozzátartozott. Az eljárás során kiderült, hogy a pollenek, amelyek a lepelben találhatóak, olyan növényekből származnak, melyek sehol máshol nem találhatóak meg a világban, csak a Golgota környékén. Ez azt igazolja, hogy a lepel Jeruzsálemből származik.

Horváth Tibor római katolikus teológus (balra) és Tamási József atya Sümegen, a plébániatemplomban. A téma a torinói lepel volt

Forrás: szervezők

Horváth Tibor az egyház állásfoglalásáról beszélt. Mint mondta, a megmagyarázhatatlan jelenségek, dolgok, logikus levezetések sem kényszeríthetik ki a hitet az emberben. A keresztény hit nem vak, nem fanatizmus, hanem szabad választáson alapuló állásfoglalást igényel. Úgy fogalmazott, a torinói lepel nem Isten létének, hanem az ember szenvedésének bizonyítéka.