A 113 akkor végzett diákból 37-en vettek részt a nagyon jó hangulatú összejövetelen, 32 társunk már a „túloldalról" követhette nyomon az eseményeket. Nagy örömünkre két tanárunk még megtisztelte a találkozót részvételével: Tóth József Károlyné Petrasovszky Mária és Török Kálmánné. Mindkettőjüket apró ajándékkal köszöntöttük. Bár már valamennyiünk nyugdíjas, azért a „fiúk” jellemzően arról számoltak be, hogy továbbra is aktívan dolgoznak, míg a „lányok” inkább a családban vállalnak jelentős nagymamai szerepet. A beszélgetéseket az étteremhez méltó, nagyon gusztusos, finom ebédet követően is folytattuk, majd elkészült a közös fényképünk. Reménykedünk, hogy öt év múlva ismét találkozunk.

Amberg Éva Márta