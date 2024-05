Ismerősöm délután öt óra körül küldött egy chatről készített fotót, amit vágva be is mutatunk. A történet pedig röviden az, hogy egy vadidegen, az ország távoli pontján (?) élő hölgy élelmiszercsomagot kér tőle, később már készpénzről esik szó. Nyilván tudjuk, mi a lényeg, nem is ez az érdekes, hiszen mindennaposak a hasonló üzengetések, sok a furcsa sztori.

A furcsa sztori mindennapos, ez mégis különleges

Fotó: Benkő Péter/Napló

Az viszont – és itt jön a csavar – igencsak meglepő volt, amit válaszoltam ismerősöm kérdésére: a meg nem nevezett profilról tőlem egy órával korábban szóról szóra hasonló élelmiszercsomagot és pénzt kért ugyanez az illető.

No, úgy látszik, a közösségi felületeken nincsenek határok. Valaki gondol egyet, megkeres vadidegen embereket, s akkor már ismerőseiket is. Megint azt írom, mint múltkor, a nagy számok törvénye alapján egy (vagy több) hirtelen ismerőssé vált, amúgy vadidegen embernek megesik a szíve. Kérdés itt is az, mi a magát nehéz helyzetben lévőnek kiadó hölgy célja.

Ne menjünk el addig, hogy ez kiderüljön, jószívűségünkkel könnyen megjárhatjuk! Nem győzzük hangsúlyozni...