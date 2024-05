A pápai középiskolák esetében a Türr-gimnáziumban 87 tanuló tesz emelt és középszinten érettségi vizsgát, továbbá 152 diák tesz előrehozott érettségi vizsgát. A Petőfi-gimnázium esetében 55 diák ballagott el az iskolából, akik szintén érettségiznek emelt és középszinten is, továbbá 93 tanuló tesz előrehozott vizsgát. Külsős érettségizők is vizsgáznak, ők régebben petőfis diákok voltak, egyikük emelt szinten is érettségizik.

A petőfisek is elemezték Karinthy Frigyes Az olasz fagylaltos című novelláját

Fotó: Pápai Médiacentrum/Horváth Andrea

– Külön öröm számunkra, hogy a Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakiskolájának idén már másodszor volt ballagó osztálya. A hétfős osztályból négy tanuló végez asztalosipari-szerelő szakon, három diák pedig textiltermék-összeállító szakon. Összességében a Pápai Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket tekintve 253 ballagó diák vett búcsút alma materétől, a pápai, ajkai és devecseri járások illetékességi területén közel 400 diák tesz rendes és előrehozott érettségi vizsgát, továbbá 15 tanuló tesz szakmai vizsgát – tájékoztatott Egyházi Andrea tankerületi igazgató.