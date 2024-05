– Az óvodában köttetnek életre szóló barátságok, bárhová sodor az élet, ezek megmaradnak – hangsúlyozta ünnepi beszédében Pergő Margit polgármester. Említést tett arról a szerencsés körülményről is, hogy ez az intézmény erdő mellé épült, így a gyerekeket természetes környezet veszi körül. Kiemelte, az egykori Peremartongyártelep lakótelepi óvodájából immár városi intézmény lett, sőt keblükre ölelték a vilonyai óvodát is. Mégis sikerült megtartani a kis közösség előnyeit, a családias légkört. Utalt rá, a születésnaposnak illik ajándékkal kedveskedni, ez most egy ígéret, az önkormányzat ugyanis adós a korszerűtlen épületszárny felújításával, amire forráshiány miatt nem került sor, a renoválást szakaszosan, de megoldják, mert szükség van rá. Majd a hatvanéves évforduló alkalmából emléklapot adott át az intézmény egykori és jelenlegi alkalmazottainak.

Pergő Margit a hatvanéves évfordulón emléklapot adott át az intézmény egykori és jelenlegi alkalmazottainak

Fotó: Bálint-Ábrahám Edit

– Az intézmény emlékeit könnyű összerakni, a dolgozók közül sokan itt is gyerekeskedtek, majd ide jártak gyermekeik, mások itt dolgoznak, vagy dolgoztak – emelte ki Mozgay Dóra főigazgató, aki hozzátette, az óvoda gyökerei, múltja és jelene közötti kapcsolat erős. Majd röviden felvázolta a hatvan év történetét.