Ezért kellemesen csalódtam, amikor az egyik kereskedelmi csatornán ráakadtam a The Floor – Csak egy maradhat címen futó, hangulatos vetélkedőre. Persze itt is pénzért zajlik a játék, de a napi félmilliós, illetve a végjátékban a nyolcmilliós főnyereményhez nem bohóckodáson, idétlenkedésen át vezet az út. Egy korábbi jegyzetemben leírtam, hogy ezek visszataszítóak, semmi közük a műveltséghez, intelligenciához. S olykor játékmestereik is lesüllyednek a versenyzők szellemi szintjére.

A The Floor 49 résztvevője hétfőtől péntekig próbára teszi vizuális memóriáját és lélekjelenlétét, szerencséjét. Számuk napról napra fogyatkozik, és ahogy Szujó Zoltán, a házigazda riporter sűrűn hangsúlyozza, péntekre csak egy hölgy vagy úr marad a mezőkre osztott, témákkal megjelölt „padlón”. Szujó a játéktér és a kivetítő közötti asztalnál lelkesen és remekül kézben tartja a vetélkedőt, parolázva biztatja a párbajozó feleket, s parolázva sajnálkozik a búcsúzni kényszerülő veszteseken. Közvetlensége nem vezet olcsó haverkodáshoz, tegeződve, rutinosan ráhangolódik a habitusukra. Az extrém öltözetű, punk recepciós fiatalemberrel is megtalálja az optimális hangot. Eszünkbe sem jut, hogy megvetően morogjunk, annál is inkább, mert le a kalappal a srác felkészültsége előtt. Szóval egy percig sem unatkozunk, peregnek az események, drukkolunk és szánakozunk. A versenyzők már önmagukban változatosságot kínálnak életkorukkal, foglalkozásukkal, érdeklődési körükkel. Megjelenésük szimpatikus szerepjátszás, mosolyogva vallanak hobbijukról. Találunk közöttük levéltárost, tanárt, targoncást, sofőrt, jogászt, fogorvost, üzletkötőt, menedzsert.

A párbajozóknak 45 másodperc áll rendelkezésükre, hogy a kivetítőn felismerjék a felvillanó képeket, tárgyakat, vagy a frekvenciajelek alapján megfejtsék az elhangzó dallamokat. Nem elég gyorsan, villámgyorsan kell kapcsolni, s akinek vág az esze, és nem passzolja tovább a feladványt, helycserével mezőket rabolhat a vetélytársától. Ilyenkor lávaként önti el a sárga, virtuális fény a „padlót”, hogy aztán lilává dermedjen. A témakörök szellemesek, jártasságot igényelnek. Néhány példa: filmcsillagok, nyomozók a tévéből, híres labdarúgók, autós felségjelzések, állatvilág, rockbandák, magyar írók. A kvízshow buta gőg és sznob allűrök nélkül felülemelkedik a középszerűségen. Derűjének titka ebben rejlik. S a demencia ellen is óhatatlanul kardot ránt.