Ennek keretében támogatást igényelhettek a nagyobb, 25 ezer főnél népesebb városok hidrogén-üzemanyagcellás autóbuszok beszerzésére, a 25 ezer főnél alacsonyabb lakosságszámú települések új elektromos buszok beszerzésére, vagy a meglévő elektromos flotta bővítésére, valamint töltőinfrastruktúra fejlesztésére, továbbá a 25 ezer főnél nagyobb városok meglévő elektromos flotta bővítésére és a meglévő töltőinfrastruktúra modernizálására, technológiai fejlesztésére.

Hidrogén-üzemanyagcellás autóbuszokra 1,07 milliárd forint, elektromos autóbuszokra a 25 ezernél alacsonyabb lakosságszámú városoknál 1,55 milliárd forint, a 25 ezer főnél népesebbeknél 1,16 milliárd forint a rendelkezésre álló forrás, derült ki a HUMDA közleményéből. A hidrogén-üzemanyagcellás autóbuszoknál a költségek 100 százaléka számolható el; elektromos autóbuszokra a 25 ezernél kevesebb lakosú városoknál 100, illetve 80 százalék, töltőinfrastruktúrára 80, illetve 70 százalék attól függően, hogy flottabővítésre vagy meglévő autóbusz lecserélésére pályáztak, illetve új töltők létesítésére, vagy a meglévők fejlesztésére igényeltek támogatást. A 25 ezer főnél népesebb településeken autóbusz beszerzésére 80 százalék, töltőinfrastruktúra bővítésére 40 százalék a támogatás sikeres pályázat esetén.

Hidrogén-üzemanyagcellás autóbuszokra a 25 ezer főnél népesebb lakosságszámú városok között Veszprém, a V-Busz Kft. is adott be pályázatot a HUMDA-hoz. A pályázatokkal kapcsolatban az eredmények idén nyárra várhatóak, a projekteket legkésőbb 2027. június 30-ig kell lezárni, azaz addig kell beszerezni az autóbuszokat. A pályázók összesen négy hidrogén-üzemanyagcellás autóbuszra, az akkumulátoros autóbuszoknál pedig 7 csuklós, 1 szóló és 3 midi kialakításúra adtak be pályázatot.

Egy csinos Toyota hidrogénhajtású busz: lehet, hogy Veszprémbe is kerül belőle? Fotó: HUMDA

– A HUMDA által koordinált Zöld Busz Program célja, hogy a hazai tömegközlekedés járműállománya megfelelő ütemben modernizálódjon és haladjon a karbonsemlegesség irányába. Ezen célok megvalósításában értünk egy nagyon fontos mérföldkőhöz a három pályázat kiírásával. A hazai települések értik a zöld átállás jelentőségét és érdeklődnek az alternatív hajtásláncok iránt a közösségi közlekedésben. A lokális kibocsátás nélkül közlekedő akkumulátoros elektromos és hidrogén-üzemanyagcellás autóbuszok már a jelen kihívásai közé tartoznak – emelte ki Mészáros Virág, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. vezérigazgatója.

A HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. HUMDA Green néven koordinálja az elektromos meghajtású közlekedési eszközök támogatási rendszerét és a Zöld Busz Programot Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára együttműködésével.