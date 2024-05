Ács Pál elnök beszámolóját követően Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a megjelent tagokat. A városvezető kiemelte, ahhoz, hogy valaki kiérdemelje az ipartestület kitüntetését, legalább két dolog kell.

– Egyrészt abban a tevékenységben, amelyben dolgozik, elhivatott legyen, hosszú éveken keresztül jó minőségben szolgálja a hozzá forduló megrendelőket, vásárlókat; másrészt a testület megbecsült tagja legyen. Tisztában vagyok vele, hogy az ipartestületekre jártak már jobb idők is. De akik ebben a nehéz időben a közösség és a hagyomány mellett is becsülettel kitartanak, azoknak jár a megbecsülés – húzta alá a polgármester.

A köszöntőt követően Áldozó Tamás a város és a közösség elismerő oklevelét és aranygyűrűt adott át Gőgös Gábor festőmesternek, aki 1974-ben váltotta ki kisiparos működési engedélyét, négy évvel később mestervizsgázott.

Gőgös Gábor festőmester (balról a második) 1974-ben váltotta ki kisiparos működési engedélyét

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Mint a méltatásban elhangzott, a testület és a város is sokat köszönhet neki, tevékenyen kivette a részét az ipartestületi székház felújításából, a pápai kórház osztályainak festését, bölcsődei felújításokat végzett. Szintén aranygyűrűt vehetett át Kondor Béla, aki 1974-ben kisiparos kőművesként kezdte a szakmát, az ipartestületi székháznál és a pápai kórházban is végzett társadalmi munkát. A mai napig, 75 évesen is aktív, fél évszázada áll a lakosság szolgálatában, bár már tervezi visszavonulását.

Kondor Béla (balról a második) a mai napig, 75 évesen is aktív

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

25 éves tevékenységük elismeréseként ezüstgyűrűt és emléklapot kapott Csörnyi Csaba, Erdős Ferencné, Garabits Richárd, Horváth József, Kovács László, Nagy Viktor, Pallang Sándor, Sándor Mihály, Szukics Imre, Töreki Lászlóné, Tulok András, Végh Józsefné, Vida Jenő és Zábrákné Döbrönte Zsuzsanna.

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

A közgyűlés állófogadással zárult.