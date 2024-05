Lehuppantak a gyerekek a székre, és azonnal elkezdték nyomogatni telefonjukat, azonnal megszűnt körülöttük a világ, kiabáltak, látszott rajtuk, mennyire izgatottak, a vérnyomásuk az egekben lehetett, arcuk vérvörös volt – ezt láttam a minap egy balatoni kifőzdében. A látvány elborzasztó és rémisztő volt egyben, hogy a technika ennyire uralja már a legfiatalabbak életét is. A gyerekek evés közben sem hagyták abba mindezt, egyik kezükkel nyomkodták a telefont, a kiabálást is folytatták, nem érdekelte őket, hogy a hangoskodás evés közben esetleg másokat zavar, mivel többen érkeztek ebédelni a vendéglőbe, köztük idős emberek is. Ezek után nem csoda, ha egyre több olyan vendéglő van, mely ingyen ad ebédet vagy vacsorát cserébe azért, ha az emberek, a családtagok nem veszik elő telefonjukat étkezés közben.