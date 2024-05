Hagyjon engem végre békén, és nem érdekel semmiféle hátralék, mert az ájfontot ajándékba adtátok, érted?

Értem, de én nem az vagyok...

Mind ezt mondjátok, bezzeg, amikor be kellett fizetni az első részletet, akkor ígértetek fűt. Fát. A másiknál is ezt csinálták velünk. Sok mindent láttam már, viszont most leírtam a facebookba is, mert ott segítenek.

Kérem, nyugodjon meg...

Nyugodjak? Neeeem nyúúúúgszoooom!

Rossz számot hívott, drága uram...

Ne nézz madárnak, ember, ismerlek. Nem kapsz semmiféle hátralékból, semmiből, és nehogy letiltsd a telefont.

Nem tudom letiltani...

Dehogynem. Meg is tudsz figyelni, rajta volt a facebookon.

Halló! ... Hát, tessék...