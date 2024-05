Az emlékkoncertet a Kék és Narancssárga Produkciótól hallhatta a közönség kedden este. A zenekar régi, eredeti Republic nótákat adott elő hatalmas sikerrel, Bódi László együttesének korszakából, az 1990-2013 közötti időszakból.

Tóth Zoltán (jobbról a második) a Republic együttes alapítója, egykori gitárosa fantasztikus koncertet adott zenekarával a Répa Rozi Csárda és Rendezvényközpontban

Forrás: Euromedia Digitális Hangstúdió

A bandához tagja egyébként Tóth Zoltán gitáros, aki az eredeti Republic alapítója is egyben. A Répa Rozi Csárda és Rendezvényközpontban ezen a napon avatták fel a tulajdonos, Kulcsár Zoltán által megálmodott impozáns, rögzített színpadot is, ahol Szabó Bundás András lépet fel elsőként. Utána a Yesterday zenekar adott jó hangulatú blues-rock koncertet a közönség örömére, majd a már említett emlékkoncertet követően a Turbó együttes szórakoztatta a vendégeket. A délutáni, esti program műsorvezetője Abaházi Csaba volt, aki mindvégig remekül kézben tartotta a rendezvényt, a résztvevőket különböző színes történetekkel, könnyed humorral vette le a lábáról, sőt, még énekelt is a színpadon. A rendezvény kifejezetten jól sikerült, így nem meglepő, hogy Kulcsár Zoltán már a következő zenés produkciót szervezi.