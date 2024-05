A DÍJAZOTTAK

Pedagógusok a kis településekért” díj

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány által meghirdetett “Pedagógusok a kistelepülésekért” díjra Éberhardt Ilona pedagógust jelöli az alábbiak alapján:

Éberhardt Ilona évtizedek óta, jelenleg is a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanítója, aki 2008. óta a nemesvámosi mozgókönyvtár és iskolai könyvtár könyvtárosi feladatait is ellátja.

Éberhardt Ilona tanító magas színvonalú szakmai tevékenysége ismert és elismert a településen élők, a szülők és az iskola diákjai, valamint a helyi civil szervezetek körében.

Tanítóként fáradhatatlan lelkesedéssel dolgozik évtizedek óta, hogy munkáját magasabb színvonalon végezze, elvégezte a fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzést, fejlesztőpedagógus szakképzést szerzett. A helyi mozgókönyvtár és iskolai könyvtár szíve-lelke, a könyvtárban általa megszervezésre kerülő rendszeres hétvégi gyerekeknek szóló programok is ezt igazolják a résztvevők magas számával.

A helyi családsegítő szolgálat által koordinált közösségi-, és gyermek programokon, táborokban önkéntes segítőként működik közre, ötleteivel hozzájárul, a településen élő gyermekek magasabb színvonalú szabadidő eltöltéséhez.

Éberhardt Ilona pedagógus szabadideje jelentős részét a nemesvámosi gyerekek körében tölti, kiemelt szerepe volt/van a helyi fejlesztésre szoruló gyermekek támogatásában. Fejlesztőpedagógusként törekszik a gyermekek tudatos, tervszerű fejlesztésére, amit az egyéni differenciált tanulási folyamat és a specifikus fejlesztő eljárások alkalmazásával ér el.

A rábízott gyerekekben erősíti azon területeket, melyben az egyes diákok tehetsége megmutatkozik és ezen alapok megerősítésével elősegíti, hogy az érintett gyerekekből sikeres, boldog felnőtt emberek váljanak.

Éberhardt Ilona személyisége, szakmai tevékenysége, hivatástudata, gyermekek iránti szeretete predesztinálja őt a “Pedagógusok a kistelepülésekért” díj elnyerésére.

Tróbertné Klein Beáta 1988-ban szerzett diplomát az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán, még ebben az évben tagja lett az iskola tantestületének. A falu iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy azóta is itt dolgozik. 1990 és 1994 között a település képviselőtestületének tagja volt. Az úrkúti római katolikus egyházközség képviselőtestületének 15 éve oszlopos tagja, tevékenyen részt vesz az első áldozások és a bérmálások feladatainak előkészítésében és megvalósításában.

2006 óta vezeti a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát, az előtte való időszakban igazgató-helyettesként tevékenykedett. A régi falusi tanítókhoz hasonlóan nem egy családban nemzedékeket tanított a betűvetésre. Az iskolai nyári szünetben részt vesz a gyerekek táboroztatásában, a német nemzetiségi önkormányzat által szervezett programok megvalósításában.

A község kulturális közéletének aktív szereplője, kórustagként szerepel a település programjai során, tanítványaival több rendezvény repertoárját színesítik, valamint számos egyesület tagjaként dolgozik falujáért. Az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület alapító tagjaként a közösségi értékteremtésben is aktív szerepet vállal. Személye iránti megbecsülését az is jelzi, hogy az önkormányzat és a szülői munkaközösség mellet számos civil szervezet is támogatta a díjra való jelölés során.

Olaszfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Balogh Beátát az olaszfalui Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjét javasolja a „Pedagógusok a kistelepülésekért”- díjra mely Dobos Krisztina emlékére lett létrehozva. Balogh Beáta az olaszfalui Kuntich Etelka Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője.

1970-ben született és már kiskorában óvónő szeretett volna lenni. 35 éve óvodapedagógus, 25 éve vezető-pedagógusa az olaszfalui óvodának. Felsőfokú óvodapedagógusi végzettséggel és közoktatási vezetői végzettséggel rendelkezik. Szakmáját hivatásnak tekinti. Munkáját mindig igyekszik példamutatással, alázattal, hittel és szakmai felkészültséggel végezni. Kollégáival csapatmunkában dolgoznak, nagy egyetértésben, kiegészítve és segítve egymás munkáját. Mindannyiuk célja az, hogy a gyermekek családias, nyugodt, szeretetteljes légkörben tölthessék el mindennapjaikat, melyben fejleszteni tudják őket életkori és egyéni sajátosságuknak megfelelően.

Vezetőként segíti kollégáit, elismeri munkájukat, hozzásegíti őket a sikeres, eredményes munka elvégzéséhez. A munkahelyi légkört is igyekszik a lehető legjobbá tenni, hogy minden dolgozó örömmel menjen be minden reggel, és legjobb tudása szerint végezze el feladatát, ne zavarja meg semmi a munkájukat. A szülőkkel nagyon jó kapcsolatban áll, bizalommal fordulhatnak hozzá bármilyen kéréssel, kérdéssel. Igyekszik segíteni nekik a gyermekükkel kapcsolatok problémák megoldásában. . Mind emberileg, mind pedig szakmailag nagyon jó ember, kitűnő pedagógus, maximális felkészültséggel rendelkezik. Tudását,, ismereteit folyamatosan bővíti, frissíti különféle továbbképzésekkel, szakmai megbeszélésekkel.

Alapító tagja a 25 éve működő olaszfalui Szivárvány Kamarakórusnak. Minden rendezvényen szerepelnek a településen. Kiváló hangjának és zenei felkészültségének köszönhetően egyénileg is fellép az olaszfalui és a környékbeli települések rendezvényein is. A szomszédos óvodákban és iskolákban is szívvel lélekkel ad énekes műsorokat, gyakran kap felkéréseket. Olaszfalu Község Képviselő-testületének 14 éve aktív tagja, 8 éve alpolgármester. Olaszfaluban minden rendezvényen jelen van, munkájával segíti a sikeres lebonyolítást. Tevékenyen kiveszi részét a falu feladataiból. Magas színvonalú szakmai munkája és a közösségért végzett önzetlen és odaadó munkájának elismerésére tiszta szívből, őszintén ajánlom a „Pedagógusok a kistelepülésekért” elismerésre.

Lámpás díj

Biró Erika

Biró Erika tanárnő 1986-ban végzett a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán. Tanítói pályáját az akkori Ösküi Általános Iskolában kezdte, mai nevén Tasner Antal Általános Iskolában , ahol jelenleg is tanít. Mindig felismerte, hogy mire van leginkább szüksége az iskolának, ezért 1990-ben a szombathelyi BDTF-en rajztanári diplomát szerzett, majd 1994-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán német nyelv tanítói kiegészítő szakot is elvégezte. Folyamatosan részt vett kötelező, illetve nem kötelező továbbképzéseken.

Egész pályáján céltudatosság, körültekintés, a feladatok maradéktalan végrehajtása jellemezte. Tanítóként mindig arra törekedett, hogy érdekes, új, ötletes módszereket alkalmazzon az óráin. Tanításába modern, korszerű elemeket vitt be, igyekezett megfelelni a kor követelményeinek. Fáradtságot nem ismerve szervezte osztályai szabadidős tevékenységeit, melyek között könyvtár-, múzeum-, színház-, mozilátogatás is szerepelt, a kötelező osztálykirándulások mellett.

A nyári Csavargó tábor megszervezése évtizedek óta a nevéhez fűződik. Számos ünnepi műsor betanítása mellett projektnapok szervezését is lelkesen és színvonalasan végezte. Számos országos, megyei és területi versenyre, vetélkedőre készítette fel diákjait és értek el szép eredményeket.

Fontos volt számára a gyerekekkel, a kollégáival és a szülőkkel a jó kapcsolat kialakítása, ápolása.

Kezdetben osztályfőnöki, majd gyermekvédelmi képviselő feladatot is ellátott. Munkaközösségvezetőként is segítette nevelő- oktató munkát. Nyugodt, kiegyensúlyozott, optimista természetével meghatározó tagjává vált tantestületünknek.

A Veszprémi Tankerületi Központ a több évtizedes kiemelkedő színvonalú, hagyományos értékekre épülő, innovatív szakmai munkájáért Várpalota járás intézményeinek pedagógusai közül 2024-ben Lámpás-díjban részesíti Biró Erikát, a Tasner Antal Általános Iskola pedagógusát.

Csoszánszki Gabriella

Csoszánszki Gabriellának a nevelési tanácsadásban végzett pszichológusi, valamint vezető- helyettesi munkája kiemelkedő. Pályafutása az egyetemi évek után 2004 áprilisától vette kezdetét a segítő szakmában. A gyermekvédelemben, mint pszichológus tett szert az első szakmai tapasztalatokra. Nem sokkal később, 2005 szeptemberében csatlakozott a Veszprémi járás összes köznevelési intézményeit ellátó Veszprémi Nevelési Tanácsadó szakmai közösségéhez, ahol szintén pszichológusként folytatta munkáját. Szándéka a szakmai tudás folyamatos bővítésére és az új terápiás módszerek elsajátítására a kezdetek óta töretlen. Embertársai, a gyerekek, a fiatalok megközelítése magasfokú érzelmi intelligenciáról tanúskodik, amely nemcsak a hozzá forduló szülőkkel való kedves és megnyugtató szakmai kapcsolatában nyilvánul meg, hanem a pályakezdő pszichológusok pályaszocializálásának biztosításában is. Szókimondó, nyílt és őszinte, ugyanakkor mindig kedves, pozitív kisugárzású.

2019-től a Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató-helyettese. Irányítása alatt megújult a pályaválasztási tanácsadás és létrejött az intézmény tehetséggondozási protokollja. Munkája során kiváló együttműködést alakított ki a nevelési-oktatási és egészségügyi intézményekkel. A pedagógiai szakszolgáltatások mindenki számára történő elérhetővé tételéért is kiemelkedően tevékenykedik. Önzetlen támogatása és serkentő közreműködése nagy segítség a szakmai közösség számára.

A Veszprémi Tankerületi Központ a több évtizedes kiemelkedő színvonalú, hagyományos értékekre épülő, innovatív szakmai és vezető munkájáért Veszprém járás intézményeinek pedagógusai közül 2024-ban Lámpás-díjban részesíti Csoszánszki Gabriellát, a Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusát.

Tóth Emese

Tóth Emese 1992-ben magyar-művelődésszervező szakon szerzett diplomát a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Diplomaszerzés után tanított Nemesvámoson, a veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskolában, a Dózsa György Általános Iskolában és a Bárczi Gusztáv Általános Iskolában is. Itt tanulta meg, hogy a gyerekek tanításakor figyelembe kell venni, ki mire képes, ezt kell erősíteni, erre szabad és kell építkezni. 1999-ben került a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolába. Az elmúlt, közel 25 esztendőben pedagógusként, munkaközösség-vezetőként és mentorként is rengeteg eredményt, elismerést, megbecsültséget szerzett a közösségnek, adott biztos alapokat tanítványainak és készített fel mentorként a pedagógus pályára tanárjelölteket.

Folyamatosan kereste és keresi a szakmai fejlődés lehetőségeit. Főiskolai évei alatt néptáncoktatói képesítést szerzett, amit kiválóan tudott párosítani az 1998-ban megismert drámapedagógia alapjaival, így tánc és drámát is tanított. 2016-ban etika szakos egyetemi diplomát szerzett.

Alaposság, precizitás, kimagasló szakmai tudás, elfogadás, érzékenység, segítőkészség, felelősségteljes, okos szigor, kedvesség, megértés, csapatmunka, együttműködés, kreativitás, maximalizmus, szerénység, nyitottság az újra, módszertani gazdagság, önzetlenség, humor. Ezek a kulcsszavak, melyek hallatán valamennyi dózsásnak Tóth Emese jut az eszébe.

A mindennapi tanításban a vezérelve, hogy gyerekközpontú, érdekes és hatékony legyen. Ezt alaposságával, találékonyságával, módszertani sokszínűségével, következetességével éri el.

Kiváló és eredményes pedagógus a felzárkóztatás és tehetséggondozás területén is. Tehetséges tanítványai az elmúlt több, mint két évtized során segítségével voltak résztvevői a megyei/vármegyei, területi és országos megmérettetéseknek.

Tehetséggondozó munkájának megérdemelt sikere volt a 2023/24-es tanév Bolyai Anyanyelvi Csapatversenye, ahol 7. osztályos diákjai országos 1. helyezettek lettek.

A Veszprémi Tankerületi Központ az oktató-nevelő munkában több évtizeden át kifejtett áldozatos és eredményes munkájáért Veszprém város intézményeinek pedagógusai közül 2024-ben Lámpás-díjban részesíti Tóth Emesét, a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola magyar nyelv és irodalom, etika szakos pedagógusát.