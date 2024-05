Steigervald Zsolt polgármester lapunknak elmondta, az egykori szövetkezeti épületet – melyet később államosítottak, aztán magánkézbe került – mindenképpen át kívánják menteni a jelennek, a jövőnek. – Önkormányzatunk folyamatosan törekedett visszavásárlásáraa, s ez nemrég célegyenesbe került. Az épület elhelyezkedése és adottságai miatt kimondottan alkalmas arra, hogy közösségi programok szerves része legyen, persze olyan környezetben, ahol a vendéglátás is megoldható lesz. Akár egy kultúrkocsma – mondta el a polgármester.

Már folyamatban van a megvásárlás, a cél egy kultúrkocsma létrehozása a helybelieknek

Fotó: Fülöp Ildikó

A megvásárlás hamarosan, júniusban zárul le, akkor kívánnak nekiállni a helyszín kialakításának, berendezésének, ehhez már gyűjtik a leendő tárgyakat, melyekkel egyedivé, hangulatossá teszik a helyet. – Régi könyvekkel, lemezjátszókkal és más korabeli használati tárgyakkal kívánjuk megadni a kultúrkocsma karakterét. A tervek, ötletek mellett nyilván pályáznunk is kell a megvalósításhoz, ezen már dolgozunk. Úgy vélem, és ebben a helybeliek véleményét is tolmácsolom, hogy kell egy hely, amely a bándi emlékeket méltón őrzi. Az épületben egy kis színpadot tervezünk létrehozni, ahol zenei szolgáltatást lehet nyújtani, s tartozik a házhoz egy hátsó kert, melynek van egy ékköve, egy régi, fagolyókkal működő betonos kuglipálya. Ezt is szeretnénk visszaállítani, hogy a helybeliek színvonalas, tartalmas módon szórakozhassanak, emlékezzenek s programokat szervezhessenek – tudtuk meg Steigervald Zsolttól.

Kell egy hely, amely a bándi emlékeket méltón őrzi – mondja Steigervald Zsolt

Fotó: Fülöp Ildikó

A kultúrkocsma nyitását idén őszre tervezik, működését a szomszédos közösségi ház hatékonyan tudja segíteni.