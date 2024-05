Arról is tájékoztatnak, hogy egyes székesfehérvári Z30-as, győri S10-es és dunaújvárosi S42-es elővárosi vonatok csak Kelenföldig közlekednek és onnan indulnak. A vasúttársaság emellett arról is hírt adott, hogy a Déli pályaudvarról Tapolcára 7:05-kor elindult KÉK HULLÁM expresszvonat (19702) mozdonya Aszófőn meghibásodott. A vonat továbbításához másik mozdony küldenek Balatonfüredről, így jelentős késéssel folytatja útját Tapolca felé, ami a későbbi vonatok menetrendjét is befolyásolhatja ma az északi Balaton-parton.