A polgármester azt hangsúlyozta, az iskolák fenntartója már az állam, az önkormányzat tulajdonosként azonban továbbra is segítséget nyújt a beruházásoknál, s ígéretet tett arra, hogy folytatják a jövőben is a szükséges javítások támogatását. – A Cholnoky-iskolában a pedagógusok olyan feltételeket biztosítanak a tanulóknak, amelyek által nekik minden napjuk gyereknap – mondta el Porga Gyula, majd azt is, egy boldog város mindennapjaihoz hozzátartozik, hogy gyerekek, szüleik, nagyszüleik egyaránt jól érezzék benne magukat.

Fotó: Benkő Péter/Napló

Sótonyi Mónika, az önkormányzat köznevelési, ifjúsági, sport és civil bizottságának elnöke igyekszik megkeresni a felmerülő problémák megoldásához a kapcsolatokat. – Nagy örömöm, hogy ez a tér megújult, remélem, sok iskolai közösségi eseménynek helyet tud adni a jövőben, melyek által élményekkel gazdagodnak a gyermekek. Az iskola pedagógusai rengeteget fáradoznak azon, hogy mindennapi örömként adassék meg az iskolába járás élménye. Mi, a város részéről pedig kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek, fiatalok támogatására – mondta el Sótonyi Mónika, egyben felhívta a figyelmet, hogy az intézmény sikerrel pályázott a tanórán kívüli tevékenység támogatására, így újabb programokat tudnak megvalósítani. Szólt a június 7-én rendezendő Cholnoky-juniálisról, mely az iskola előtti területen valósul meg számtalan izgalmas programmal.

A város kiemelt figyelmet fordít a gyermekek, fiatalok támogatására – hangsúlyozta Sótonyi Mónika

Fotó: Benkő Péter/Napló

Az épületet negyvenkét éve adták át, így ma már folyamatos karbantartást igényel – mondta el Vigh-Krupla Orsolya igazgatónő. – A díszudvar rossz állapota sok balesetet okozott az utóbbi években, ezért a Cholnoky Kerekasztal Egyesület tavalyi juniálisán a polgármester ígéretet tett, hogy az önkormányzat segít a felújításban, és az ígéret valóra is vált. Mivel a Veszprémi Tankerületi Központ részéről is támogatást kaptunk, így sikerült az aszfaltozáson kívül a lelátót kialakítani és a támfalakat felújítani. Az iskola terveiben azonban még sok tennivaló szerepel – vázolta.

Zenés, táncos, kulturális műsor a tanulóktól, köszönetként az elkészült díszudvarért Fotó: Benkő Péter/Napló

A gyerekek az érdekükben nyújtott segítséget zenével, tánccal, szavalatokkal és egyéb műsorszámokkal köszönték meg.