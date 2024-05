Jeles, nosztalgikus alkalom, ünnepség volt a régi kollégáknak újra találkozni. A MÁFKI, a hazai vegyipari kutatás egyik fellegvára több mint négy évtizeden át, 1994-ig működött. Létrehozására a második világháború utáni gyors gazdasági fejlődés, a szénhidrogének dinamikus elterjedése ösztönözte a gazdasági vezetést. Főépületének nagy része ma a Pannon Egyetem könyvtárának ad otthont.

Fotó: Fülöp Ildikó

Gelencsér András, az egyetem rektora köszöntőjében elmondta, sok ismerős arccal találkozik itt, hiszen ő maga is a még Vegyipari Egyetemnek nevezett felsőoktatási intézményben tanult, ahogy az itt lévők közül sokan. – A veszprémi vegyészmérnök közösséget – az egyetem, a MÁFKI és a többi kutatóintézet munkatársait – erős összetartás jellemezte szakmában és azon kívül, a kutatóintézetek megszűnése után sokan az egyetemen folytatták pályájukat. Nagy változások zajlottak az elmúlt évtizedekben, viszont az igen jelentős értéket létrehozó kutatóintézetek szellemisége tovább él a Pannon Egyetemen, bár hallgatóink többsége már más képzési területeken tanul – szólt a változásokról a rektor. Elmondta, a MÁFKI épülete az egyetem könyvtára mellett már egy német tulajdonú autóipari cég kutató-fejlesztő központjának is helyet ad. – A cégtábla és mellette a most felavatott emléktábla révén a múlt és a jövő találkozik – tette hozzá, rámutatva, a világ próbál szabadulni a fosszilis energiahordozóktól, ez nem megy egyik napról a másikra, ma is folynak kutatások az olajiparban, csak már más keretek között. – Adósságunkat törlesztjük az egyetem fennállásának hetvenöt éves jubileuma évében, a MÁFKI óriási értéket adott a nemzetgazdaságnak – mondta el.

Gelencsér András és Börzsönyi Sándor. – Adósságunkat törlesztjük az egyetem fennállásának hetvenöt éves jubileuma évében – mondta el a rektor

Fotó: Fülöp Ildikó

Az egykori dolgozók nevében Börzsönyi Sándor köszönte meg Gelencsér Andrásnak az emléktáblát, azt, hogy így nem múlik el nyomtalanul a MÁFKI működésének időszaka. Beszélt Freund Mihály akadémikusról, akinek kiemelkedő érdeme az intézet létesítése. – Huszonegy éven át vezette az intézetet, mely erősen kötődött az egyetemhez, több mint száz MÁFKI-kutatómérnök szerezte ott diplomáját. Igen szoros szakmai és emberi kapcsolatok alakultak, a közös budatavai üdülőben például kellemes hétvégéket, szabadnapokat tölthettek együtt, ami hatalmas érték. A MÁFKI komoly struktúrával, kutatási vonallal rendelkezett, országos és nemzetközi szinten modern technika működött itt és telephelyein. A kenőanyag-, az olajipari, a desztillációs, a paraffin- és az aszfaltkutatások hatalmas eredményeket hoztak. A később létrehozott pétfürdői Üzemkísérleti telep és a budapesti Gázkísérleti állomás hozzájárultak a MÁFKI-ban folyó kutatások ipari megvalósításához.