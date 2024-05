A Veterán Járművek Baráti Köre Ajka szervezésében csaknem száz veterán motor és autó érkezett. A rendezvény híre már a megyehatáron is túljutott, mi sem jelzi jobban, mint hogy Zalaegerszegről, Győrből és Lábatlanból is érkeztek félszáz éves vagy még annál is idősebb, kiválóan karbantartott járművek. Sokan beszélgettek a tulajdonosokkal, szelfiztek, és voltak, akik azt is megengedték, hogy beüljenek az autójukba. A gyerekek az arcfestésnél álltak sorban, ahol a padragi Szabó Zsuzsanna készítette el a kért mintát. A kirakodóvásárban mindent lehetett kapni a mosószertől a pólóig, de volt törökméz, kakasnyalóka is.

Szőke András az egyik főzőcsapattal Fotó: Gyarmati László

A kondérok felől egyre jobb illat áradt. A tíz főzőcsapat mindegyike szorgalmasan dolgozott, majd az eredményhirdetésre izgatottan gyűltek Szőke András köré. Első helyezést ért el a Veterán Járművek Baráti Köre Ajka, második helyen a Vadászok végeztek. A harmadik a Molnár családi gazdaság lett. A kulturális műsorban az óvodától a nyugdíjasig minden korosztály fellépett.

Karnics Miklós, a Padragi Bányász Hagyományőrző Kör elnöke köszöntőjében elmondta, a Bánya kert kiváló rendezvényhelyszín, ahova örömmel érkeznek a látogatók, minden korosztály jól érzi magát. A visszajelzésekből kiderült, hogy van igény a közösségi programokra, ahol építhetik a lakosok a közösséget. Vasárnap kirakodóvásárral folytatódott a program.