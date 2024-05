A jelentős részük mindössze egynapos kirándulásra érkezett. A tömeg nem volt véletlen, ezen a napon ötvennél is több olyan eseményt szerveztek a régióban, amelyek miatt érdemes volt autóba ülni, vagy vonatra szállni - mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. A programok és a természeti szépségek mellett, sokan jöttek csak azért, hogy egyenek egy jó lángost vagy egy fagyit.

Illusztráció

Fotó: Getty Images

Fekte Tamás szerint az ilyen egyszerű finomságok miatt is hajlandóak egy-két órát utazni a magyarok. A turisztikai szakember szerint, a Balaton olyan „fagylaltnagyhatalom”, ahol ez az édesség turisztikai vonzerő. Ezért is szervezik meg idén május 10-én a Balaton Fagyija választást, amelynek segítségével azt szeretnék népszerűsíteni, hogy milyen sok jó hely van a Balatonon, amelyeket érdemes lehet felkeresni már tavasszal is.