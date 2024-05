Halmay Gábor lapunknak elmondta, a most nagyjából ötszáz méteren megvalósult felújítás költsége hozzávetőleg huszonöt millió forintot tett ki, a munkák során padkaszélesítést és -javítást végeztek a kivitelezők, és a vízelvezetésre is figyeltek. Elmondta, tervben van a 8-as főút csomópontjától kezdve a Kilátó utcai buszvégállomásig a két további útszakasz szélesítése, padkák javítása. – Nyilván nem teljes körű felújítás történt, viszont örömmel mondhatom, a víz már nem áll tócsában az úton, a legveszélyesebb, emelkedős szakaszon probléma nélkül zajlik a kétirányú forgalom, a helyi járatú autóbusz is könnyebben feljut. Balesetmentesen, kulturáltan lehet itt már közlekedni – fogalmazott a képviselő.

A legproblémásabb útszakasz felújítása már megvalósult, mutatja Halmay Gábor

Fotó: Benkő Péter/Napló

Halmay Gábor hangsúlyozta, a képviselői keretéből biztosított összeg a "tűzoltásra" volt elég. A keret behatárolt, de szeretné, ha a közeljövőben rendes kopóréteg kerülne a kiszélesített szakaszra. – A folytatás pedig egy hosszabb folyamat lesz – tette hozzá.

A fentieken túl elkezdődött a problémás földutak javítása is, például a Nefelejcs utcában, és idén még pár helyszínt tervbe vettek. – Néhány millió forintos az a tétel, amit földutak javítására költeni tudunk évente. A Csatár-hegy esetében a helyi járati közlekedés a Kilátó utcáig megvalósult, a rendbe tett buszforduló javítja a komfortérzetet. Nem szeretnénk itt megállni, pozitívak a kilátásaim, hogy rendes buszmegállók épülnek majd váróval együtt, akár idén. Ennek a költségbecslése, tervezése már zajlik. Úgy gondolom, a megvalósult és tervezett fejlesztési csomag jó alap az induláshoz, ami azért is fontos, mert több százra tehető az állandó lakosok száma a területen – mondta el a képviselő.

A folytatás egy hosszabb folyamat lesz, de vannak még tervek

Fotó: Benkő Péter/Napló

Elárulta azt is, további terve, hogy felvegye a kapcsolatot a Verga Zrt.-vel a korábbi kilátó újraépítése kapcsán.