A fejlesztésekről a társaság a közösségi oldalán számolt be, mint írják, az ilyen felületekkel városszerte egyre több fűnyírásra szánt területet lehet virágos mezővé alakítani.

A VFT kertészei elvetették a magokat

Fotó: VFT

De mi is az a méhlegelő? A méhlegelő nem gaz, sokkal inkább egy adott méhcsaládnak szükséges terület, mely magába foglalja a fás övezetet is, de leginkább a rétek a fontosak, ugyanis a meg nem művelt földeken elszaporodó vadvirágok (például borsóvirág, vadlóhere, vadlucerna) nyújtják a valódi táplálékot a gyűjtögető méhek számára. Általában azt a területet nevezzük így, ahol sok méhbarát növény nő, a köznyelv is ezzel a kifejezéssel illeti. A méhlegelő tehát olyan természetbarát terület, ahol különböző méhbarát növények találhatók, amelyek nemcsak a méhek, hanem a legkülönfélébb hasznos rovarok számára táplálékot és fészkelőhelyet biztosítanak. A karbantartására fordítandó idő minimális, mert a méhbarát virágos rét célja, hogy engedje a természetet működni. További előnye, hogy lehetővé teszi a természet izgalmas megfigyelését kicsiknek és nagyoknak, magas díszítőértéke van egész évben, nemcsak a méheket vonzza, hanem a madarakat és más rovarokat is.