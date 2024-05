– Folyamatról mégsem beszélhetünk – emlékeztetett rá megnyitójában Török Lajos, a szervezet elnöke. Ahogy az élet más területein is, fogalmazhatnánk úgy, hogy Covid előtt, illetve Covid után. Mivel Covid előtt már a kilencediknél tartott a kedves rendezvény, Török Lajos a tizedik Meseparádét nyitotta meg gyermeknap előtt. A mesemondó versenyt a szokásos helyen, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság színháztermében rendezték. A verseny célja elsősorban az, hogy hidat teremtsen a generációk között. Erről is beszélt a rendezvény szervezője, Ábrahám Emilné, akiről a jelenlévő nyugdíjas versenyzők azt mondták, egyformán jól ért a kicsik és a már bölcs korosztályba tartozók nyelvén. Ő olvasta fel Ovádi Péter országgyűlési képviselő köszöntőlevelét, s vette át a kézzelfogható ajándékot, a csokoládészállítmányt.

Két fiú a Bárcziból

Fotó: Török Lajos

A különböző korosztályok különböző módon vettek részt a Meseparádén; a kicsik a rajzpályázatra küldték be képeiket, a felnőttek mesét olvastak, szavaltak, énekeltek. Ez utóbbi részbe ékelődtek be közös produkciók, például a Dózsa-iskola első osztályába járó Bella Mira verset mondott és énekelt, majd dédmamájával, Kellner Istvánnéval táncolt is. Hogy ne legyen túl egyoldalú a dolog, a dédmama, Aranka (aki egyben az Őszidő Nyugdíjasklub vezetője) is olvasott mesét. Még két fiatal szerepelt a műsorban. A Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanára, Brenner József kísérte Máté András Mózest, akit úgy mutatott be, hogy amihez fog, az arannyá válik a kezében. Ennél többről is szó van: a már szakmát tanuló fiúnak abszolút hallása és gyönyörű hangja van. Társa, Bogdán Roland legjobban a színpadon érzi magát, leendő előadóművész. Ők ketten musicalrészletet adtak elő, amit a jelenlévők nagy tapssal honoráltak. A további, nyugdíjas szereplők mesét, verset mondtak, volt, aki énekelt is. Ezalatt a többiek, mintha visszatértek volna a gyermekkorba, széles mosollyal, nagy nevetésekkel kísérték a történeteket. Milyen jó lehet unokának lenni ezeknél a nagymamáknál, nagypapáknál!

Meseparádé a rendőrségen

Fotó: Török Lajos

Zsűri is figyelte a produkciókat. Ádám Andrásné, a Veszprémi Rendőrségi Nyugdíjasklub vezetője, Török Lajosné, a Venőke elnöke és Szilágyi Erzsébet, a rendőrségi nyugdíjas szervezet előző vezetője döntése alapján a tizedik Meseparádé legjobb előadója Horváth Matild lett. A szavazatok alapján őt követte a dobogón Gerőjné Joó Katalin és Dóczi Istvánné. A rajzversenyen élen végeztek: Ferencsik Laura, Waldhajzer Dzsenifer és Kőműves Máté.