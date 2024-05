A verseny alatt a környéken is kínálják a pálinkát, hogy ezzel is népszerűsítsék az italt, amely a szónokok szerint féltett hungarikum, ami egyre nagyobb szerepet tölt be a gasztronómiában. Az ünnepélyes eredményhirdetést június 20-án tartják a Pálinka éjszakája nevű programon.