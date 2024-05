Az átadásra a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása elnevezésű program keretében került sor a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatásával. Köszöntőjében Egyházi Andrea elmondta, hogy a program célja az esélyegyenlőség megteremtése, a digitális kompetenciák növelése. A kezdeményezés 2022-ben indult és a következő tanévben is folytatódik. A tanulók az eszközt hazavihetik, a szünidőkben is tudják használni, a tulajdonjog viszont az iskolánál marad. Az eszközzel a nemzeti köznevelési portál és a Kréta-rendszer is elérhető. Egyházi Andrea kérdésünkre elmondta, hogy ezúttal 15 eszközt osztanak ki a diákoknak, május végéig mindenki átveheti azt. A Vörösmarty-iskola 307 diákja jutott a programban eddig notebookhoz. Egyiküktől, a hatodikos Gyürüsi Petrától megtudtuk, hogy örül a notebooknak. Több informatikai eszközt használ rendszeresen, van okostelefonja, okosórája és tabletje. Az új eszközt elsősorban tanulásra használja majd, de a szabadidejében olvasásra vagy filmnézésre is. Horváthné Mikuláskó Mónika, az iskola igazgatója hozzátette, hogy jelenleg is adnak a diákoknak online feladatokat, amelyek elvégzéséhez is segítséget nyújt az eszköz.