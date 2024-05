Erről beszélt az 1-es számú választókerületben, a Dobó-lakótelepen rendezett lakossági fórumán pénteken Lasztovicza Máté, a Fidesz polgármesterjelöltje.

– Tapolca hazák legszebb vidékén helyezkedik el, megérdemli, hogy nagy dolgokban gondolkozzunk. Szinte csak Tapolcán nem épült még tanuszoda, amely minden járási székhelyen el kell hogy készüljön. Meg kell oldani az észszerű helyijárat-közlekedést hét közben és hétvégén, akár kis, elektromos járművekkel. Elfogadhatatlan, hogy a régi laktanyák területére hordják sokan a hulladékot, a lakótelepen élők nyugalmát hajléktalanok zavarják. Az ügyeletet vissza kell hozni a tapolcai kórházba – sorolta a megoldandó feladatokat a jelölt.

Töreky Ferenc, a választókerület önkormányzati képviselőjelöltje a kerülettel kapcsolatos tervekről szólva elmondta, hogy a veszélyes útszakaszok közlekedésének megoldása sürgető, például a Stadion utca túlzsúfoltságával is foglalkozni kell. Járdaépítésekre, -felújításokra van szükség, a közművezeték-hálózat rossz állapotú. Évek óta várat magára egy sportpálya kialakítása, játszótér kellene, a kerékpárúton pihenőhelyet lehetne kialakítani. Fontos a közösségi ház hasznosítása.

Lasztovicza Máté szerint Tapolcán meg kell oldani az észszerű helyijárat-közlekedést hét közben és hétvégén, akár kis, elektromos járművekkel

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy a június 9-ei választások mindegyike egyformán fontos.

– Egy térségnek csak akkor tud hatékony érdekképviselete lenni az országos politikában, és összefogott, jó, a jövőről gondolkodó vezetése a városban, ha az emberek egyetértenek a váratlan helyzetekben is, és ugyanazt gondolják a város, a térség jövőjéről is. Ilyen volt egykor a város polgármestere és országgyűlési képviselője is. Ma is abból élünk, amit ők felhalmoztak és örökségül hagytak nekünk. Vonzó jövőképet kell képviselnie a város vezetőjének és az országgyűlési képviselőnek, akik barátok is kell, hogy legyenek. Lasztovicza Máté ilyen ember, aki a barátom. Ha egyetértenek abban, hogy Tapolcának új lendületre van szüksége, szavazzanak rá, vele kiválóan együtt tudok dolgozni, meg tudjuk sokszorozni a város kisugárzását a térségben és az országos politikában – mondta Navracsics Tibor.

Hozzátette, hogy hiába lesznek kiváló polgármestereink, képviselőink, ha Brüsszelben egy tanácskozótestület a háborúba sodor bennünket. Az élet, a családjaink biztonsága a legfontosabb. Kell, hogy olyan küldötteink legyenek minél nagyobb számban az Európai Parlamentben, akik a béke mellett állnak ki.