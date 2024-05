Amint azt az egylet vezetőjétől, Márta Istvántól megtudtuk, a terep rendezését egy délelőtt alatt megoldották a segítségüket önként felajánlók, majd délben együtt ültek le ebédelni.

Több mint húszan fogtak össze az Eger-patak kapolcsi területén a meder takarítása érdekében

Fotó: egylet

– A Malom-sziget valahai főága és a malomfő teljesen elgazosodott az iszaposodás miatt is. A régi túlfolyóágban, a mostani főágban, bár folyt a víz, de szintén elgyomosodott mostanra. Ott kisebb-nagyobb szakaszokat tisztítottak csak, hogy az élővilágot ne bántsák és a párolgásmentességet biztosítsák, de legyen sodrása is az Eger-víznek. Sajnos nagyon nagy a szervesanyag-lerakódás miatti növénytúlburjánzás. A munkában segített a több mint húsz felnőtt mellett néhány gyermek is. Akadtak, akik már néhány napja és a hétvégén is dolgoztak a patakon. Az ebéd és a desszert is az összefogásnak köszönhető, de a munkát támogatta a tavalyi EKF Eger-víz program is – tudtuk meg Márta Istvántól.