A veszprémi születésű, a városban lakcímmel rendelkező újszülöttek támogatására írtak ki pályázatot 20 millió forintos keretösszeggel. Az ötvenezer forintos támogatás egyszeri, vissza nem térítendő. A folyósítás a szülő kérelmére történik a gyermek születését követő hat hónapon belül. A kérelmet a szülő nyújthatja be, tartalmaznia kell az anya és az apa adatait és aláírását. Egy gyermek után egyszer vehető igénybe (kivéve örökbefogadásnál). A támogatás úgy folyósítható, ha a gyermek születésekor és a kérelem benyújtásakor is rendelkezik Veszprém közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, illetve a kérelmező és a gyermek a város közigazgatási területén él életvitelszerűen, és ezt lakcímkártyával igazolja. A támogatás megállapítható az örökbefogadó szülőnek és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek gyámja kivételével a gyámnak is, ha a jogosultságot az örökbefogadást engedélyező vagy gyámrendelő határozattal igazolja. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező lakcímkártyájának, szálláshely igazolásának másolatát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyájának, szálláshely-igazolásának másolatát, a gyámrendelő határozatot, illetve az egyedülállóságot igazoló dokumentumot. A kérelmet egy példányban kizárólag nyomtatvány kitöltésével, az abban foglaltak szerint lehet benyújtani a polgármesteri hivatal sportreferense részére. A nyomtatvány beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján, vagy letölthető Veszprém honlapjáról. A kérelmet a 2024. január 1. után született újszülöttekre lehet benyújtani idén december 31-ig, de legkésőbb a gyermek hat hónapos koráig.