A polgármester kiemelte, hogy az elmúlt öt év során számos fejlesztés történt a faluban, mint például az iskolaépület felújítása, új játszóterek és orvosi rendelők korszerűsítése, valamint a falubusz beszerzése. Ezek a projektek hozzájárultak a község folyamatos megújulásához és fejlődéséhez is.

Ünnepi hangulatban adta át új piacterét, melyet több mint száz millió forintos pályázati forrásból valósítottak meg

Fotó: Ravasz-Rednágel Zsuzsanna

Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, a piac jelentőségét hangsúlyozva arra hívta fel a figyelmet, hogy a modern online világban, ahol az emberek az ételt is online rendelik, nagyon fontos a közvetlen emberi kapcsolatok ápolása, amelyre a helyi piac lehetőséget is ad. A vidékfejlesztés keretében létrehozott piacok, mint Iszkázé, a termelők és vásárlók közvetlen találkozását teszik lehetővé, lerövidítve a kereskedelmi láncot, így közvetlenül eljuthat az áru a kistermelőtől a vásárlóig. A képviselő hozzátette, hogy az új épület alkalmas lesz falusi disznóvágások megrendezésére is, amelyek manapság már turisztikai attrakcióként is szolgálnak, és a falunapok és szabadtéri rendezvények esetén a rossz idő már nem jelenthet akadályt, hiszen a fedett piactér biztonságot ad a szervezőknek, a látogatóknak egyaránt. Kovács Zoltán záró gondolataként a helyiek figyelmébe ajánlotta a jó polgármestert, így Iszkáz polgármesterét, akivel példa értékű és a közösség javát szolgáló volt az elmúlt öt éves ciklus.

Az ünnepélyes átadó után Kocsis Tamás plébános megszentelte az új épületet, amelyet a Veszprémi Szilágyi Táncegyüttes és a Tapolcai Musical Színpad előadása követett, tovább emelve az esemény fényét.