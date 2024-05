A kormánypárti közösséget Hegedűs Barbara alpolgármester köszöntette, aki elmondta, a történelmünkből tudjuk, hogy mit lehet elveszíteni egy háború során. Nagyon fontos az, hogy minden fórumon kiálljunk a béke mellett. Hangsúlyozta, az illegális migrációval gazdasági, társadalmi, biztonsági problémákat kapunk a nyakunkba az elhibázott brüsszeli döntések okán. – Több fronton van támadás az európai értékekkel szemben. Nagy a tétje a szavazásnak helyben is, ezért fontos, hogy Porga Gyula polgármester megnyerje a választást. Az európai uniós választás esetében pedig minél nagyobb felhatalmazást kap a Fidesz-KDNP, annál határozottabban tudunk kiállni a béke mellett – jelentette ki.

Ovádi Péter átvéve a szót azzal kezdte, az elmúlt öt év történelmi volt Veszprémben. – Mi volt ennek a kulcsa? Nem más, mint Porga Gyula polgármester, hiszen a kormányzattal olyan együttműködést sikerült kialakítania, ami az egész városon meglátszik. Mi vagyunk most a bezzegváros, mi vagyunk az, akire mindenki hasonlítani szeretne. Történelmi győzelemre készülünk. Mi kell hozzá? Egy jó csapat. Nekünk megvan ez a jó csapat – fogalmazott. Elmondta még, a Modern városok programban több településen nem teljesültek a célok, ám Veszprémben majdnem minden sikerült. Felhívta a figyelmet arra is, hiba lenne azt hinni, hogy Porga Gyula már megnyerte a választást, elég csak a 2002-es eseményekre gondolni.

Navracsics Tibor is a 2002-ben történteket említette beszéde elején. Azt, hogy Veszprémben is újra kellett szervezni mindent. Olyan fokú csalódottság volt akkor a jobboldalon, hogy komolyan felmerült annak a veszélye, hogy az történik a Fidesszel is, ami 1994-ben az MDF-fel. – Álmunkban se jutott akkor eszünkbe, hogy 2010-re eljutunk oda, ahova végül eljutottunk – mondta. Kiderült, 2003-ban kereste meg Porga Gyulát Navracsics, és kérte, hogy segítsen szervezési tapasztalataival. Akkor elindult egy hosszú, aprólékos építkezés és egy olyan csapatot kovácsoltak össze, aminek a keretét Veszprém adta. – Az, hogy számunkra a város nemcsak egy lakóhely volt, hanem az életünk és az otthonunk is – jelentette ki. Ebben az időszakban az első igazi próbatétel az volt, amikor a későbbi pécsi Ekf-pályázatra meghirdették a magyarországi jelentkezési lehetőséget, és a legnagyobb döbbenetükre Veszprém nem jelentkezett első körben. Az volt az indoka az akkori városvezetésnek, hogy "Veszprém az pont így jó, ahogy van, kicsi, nem kell, hogy túl nagy akarjon lenni, ne hívja fel magára a figyelmet, mert akkor sokan költöznek be a városba, megbolydulnak a belső közösségek."

– Porga Gyula volt az, akinek munkássága részévé vált az, hogy Veszprémet fel kell emelni és kulturális fővárossá kell tenni. Ezért mindent meg is tett. Mindenféle elképzelések vannak, hogy kinek mit és hogyan kell csinálnia, de egy polgármesternek egy valamit kell nagyon tudnia: együtt élni a várossal, eggyé válni a várossal. Porga Gyula abszolút eggyé vált a várossal – mondta Navracsics Tibor.

Porga Gyula is visszatekintett a múltba a pulpitusra lépve. – Emlékszem arra, amikor 2010-ben Navracsics Tibor a Fidesz városi elnökeként a választópolgároknak ajánlott. Akkor azzal javasolt a veszprémieknek, az a dolgom, hogy Veszprémet Európa térképére feltegyük – fogalmazott a városvezető. Szerinte a kulcsa egy városnak és a közösségépítésnek is, hogy pontosan tudjuk azt, hogy hova akarunk menni, tudjuk, hogy mi a cél. Az Európa kulturális fővárosa program sem feltétlenül cél volt szerinte, hanem arra volt szüksége a városnak, hogy a veszprémiek életminőségét az európai elithez tudják közelíteni. Számos kockázatot is vállalniuk kellett, elég csak az egyik sikertörténetre, a Gyárkertre gondolni. Ugyanakkor ha azt szeretnék, hogy a veszprémieknek jobb életminősége legyen, ahhoz kell a jó infrastruktúra. Még mindig van jó pár hely, amit meg kell újítaniuk, és ígérete szerint meg is fognak újítani. De a szolgáltatásokban is van előrelépési lehetőség, elég csak a napokban átadott korai fejlesztőközpontra gondolni.

– Amikor a város sikereiről beszélek, mindig többes számban beszélek, mert ez nem egy ember sikere, hanem egy közösségnek a sikere – hangsúlyozta Porga Gyula. – Az elmúlt öt év teljesítménye után bátran merünk odaállni a veszprémiek elé. Van alapunk arra, hogy kérjük a támogatást, a bizalmat a folytatásra – tette hozzá.